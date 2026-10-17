淡水河防、衛戍區部署反制無人機系統 陸軍重新尋求國内外商源

陸軍司令部首批採購國造「無人機反制系統」26套案，因廠商產品驗收不合格失利。陸軍司令部近日向立法院報告表示，這26套系統規劃部署建制於外島、衛戍區及淡水河防等地區，將在部署地點周邊44公里劃設禁止飛行空域、6公里限制飛行空域，以反制商規1、2級無人機偵測及干擾。陸軍將繼續積極尋商，以籌獲符合部隊實需裝備。

針對這26套無人機反制系統，陸軍對外說法原稱均部署在金馬外島防區。軍方向立法院的說法與原先不同。

陸軍司令部表示，陸軍依作戰實際需求，原於2024至2026年籌購「無人機反制系統」26套，建制於外島、衛戍區及淡水河防等地區，對周邊禁飛空域4公里、限飛空域6公里，反制商規1、2級無人機偵測及干擾。海軍司令部說，這26套包括烏坵防區1套。

陸軍司令部說，為確保裝備符合作戰實際需求，陸軍租賃民間廠商無人機10架次，自海上及空中不同方向360度及高度變換300-30公尺，對大福兵試場進行模擬襲擾，透過搜索、被動雷達及干擾功能，驗證偵蒐無人機能力及電子反制作為，並分於2025年11月15日、2026年3月18日及7月9日辦理裝備接收驗測含2次複驗。

陸軍司令部表示，廠商產品經3次驗收結果均為「不合格」，原因為「搜索及被動雷達未能全數偵獲無人機」及「電子反制系統無法成功干擾」等2項重大缺失；另逾期交貨期間除對合約商累計計罰，陸軍於每月辦理履約督導，檢視缺失改正進度。

陸軍司令部表示，陸軍為求購案嚴謹度，驗收全程均依採購契約規範，以「不達背契約精神」、「不降低規格」及「不減價收受」的原則辦理第1批13套裝備驗收，經抽驗5套裝備其驗測綜判結果均「不合格」，陸軍已於7月31日依委購案解約檢查表逐項完成檢討，並報請國防部辦理解約作業，後續依國防部文令辦理解除契約事宜。

陸軍說，將同步積極尋商蒐整國、內外成熟發展技術或具實戰經驗的廠商納入商情分析，以籌獲符合部隊實需裝備。