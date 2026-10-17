中共23機艦船台海周邊活動 國軍嚴密掌握應處

九合一選戰剩下不到2個月，聯電創辦人曹興誠近日拋出建議，認為應取消原定10月31日舉行的台北市長電視辯論會，以便給台北市長蔣萬安留餘地；前民進黨立委沈富雄表示，蔣萬安的選情因此又翻轉了，因為曹興誠認為繞在蔣萬安周邊的都是惡人，但曹興誠心目中的惡人，恰巧就是他心目中的善類。

2026-10-17 09:25