快訊

去日本驚訝行動電源牌子都是它！老用戶推薦神回3優勢：便宜又安心

空中翻轉還能懸浮！特斯拉飛天跑車Roadster震撼亮相 5大問題一次看

薔琵颱風恐直撲台灣！氣象署估即將升格強颱 下周五起3天威脅最大

聽新聞
0:00 / 0:00

中共23機艦船台海周邊活動 國軍嚴密掌握應處

中央社／ 台北17日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機9架次，其中5架次逾越中線進入北部、中部及西南空域，以及6艘共艦及8艘公務船，總計中共23機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午9時10分至昨天下午5時45分，在台灣海峽空域偵獲中共5架次主戰機及直升機，其中1架次共機逾越中線。

國軍於昨天上午8時45分至昨天晚間7時40分，在台灣西南空域偵獲中共3架次輔戰機；國軍另於昨天下午4時40分至昨天晚間6時30分，在台灣防空識別區（ADIZ）內的台灣北部空域偵獲中共1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

台海 中共 國軍 戰機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遼寧號進西太平洋 國防部：中共擴大認知作戰破壞穩定

共軍遼寧艦經台灣東部外海轉向南海 張競：避風兼向台、日、菲示威

遼寧艦穿越沖繩海域赴西太平洋 日方公布航跡及艦載機起降動向

日防衛省：遼寧艦在石垣島南方海域航行駛向南海 艦載機起降約10次

相關新聞

政院稱長者免健保犧牲年輕世代 黃國昌批造謠：賴總統、卓榮泰來辯論

立法院昨三讀通過「老人福利法」修正，65歲以上、所得稅率未滿20％的長者免繳健保費，行政院長卓榮泰昨晚批評，立法院長藐視法律、帶頭違憲。民眾黨主席黃國昌今在社群平台發文表示，行政院罔顧事實，配合綠媒、側翼網軍進行認知作戰，卓榮泰、賴清德，有勇氣的話就站出來公開辯論，不要躲在綠媒網軍背後造謠。

連署開除趙少康黨籍？游淑慧駁「謠言何來」 蔣萬安：此刻一定要團結

資深媒體人趙少康近期兩度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，藍營內有不同聲音，昨傳出有國民黨中央委員正發起連署，要開除趙的黨籍。對此，蔣萬安上午受訪，被問到會不會影響藍營選戰時表示，在這時刻，絕對一定要站穩腳步、團結一致。

老人免健保費修法缺席 沈伯洋親揭不投票原因

藍白昨天聯手三讀通過老人免健保費修法，但議場中，代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋缺席未投票。沈伯洋今到社子島坤天亭四甲內祈安賜福繞境，被問及此事時回應，立委無法正視不滿的民意，硬要通過法案，恕他不出席投票。

沈伯洋批都更新政入口寬、出口一樣窄？蔣萬安反問：難道不能雙管齊下

台北市長蔣萬安昨公布都更新政，都更門檻的整合意願從75%降到50%。民進黨台北市長參選人沈伯洋昨指新政把入口放寬，但是出口一樣窄，就像很多人需要急診，結果卻讓更多人來掛號；蔣萬安上午受訪反問，這兩者並不衝突，難道不能雙管齊下嗎？

影／社子島居民下跪陳情 沈伯洋回應曝光

北市社子島禁建超過50年，民進黨台北市長參選人沈伯洋今上午到當地參與宮廟活動，一位在地居民當場下跪陳情，希望沈當選市長幫忙解決，沈也允諾。

曹興誠建議沈伯洋取消辯論 沈富雄：蔣萬安選情已反彈了

九合一選戰剩下不到2個月，聯電創辦人曹興誠近日拋出建議，認為應取消原定10月31日舉行的台北市長電視辯論會，以便給台北市長蔣萬安留餘地；前民進黨立委沈富雄表示，蔣萬安的選情因此又翻轉了，因為曹興誠認為繞在蔣萬安周邊的都是惡人，但曹興誠心目中的惡人，恰巧就是他心目中的善類。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。