教召撞期選舉日 空軍：場地受限無法調整日期 已延後報到時間

國民黨立委徐巧芯今天表示，空軍在11月28日九合一選舉投票日辦理警衛營教召報到，質疑軍方沒有事先避開。空軍司令部表示，軍方在5月確定召訓日期，中選會8月公告投票日期後，其他撞期的3個梯次已經改期，無法改期的警衛第12營，則延至當天晚上8時以前報到。

徐巧芯在社群平台揭露，空軍警衛營辦理後備軍人教育召集，但日期與11月18日九合一選舉投票日撞期，質疑國防部基本行政規劃出包，發現後才逐一電話通知311位召員。

空軍司令部晚間表示，空軍作戰指揮部原訂在今年9月5日至18日在松山基地辦理警衛第12營教育召集訓練，但因營舍整建，無法提供召訓使用；因此協調台北市政府替代役訓練中心可供借用的時段，將召訓日期調整為11月28日至12月11日，並於5月公告。

空軍進一步說明，中選會在8月20日公告於11月28日辦理縣市首長選舉投票，經過清查，計有警衛第12營等4個單位召訓期程與選舉衝突。

為顧及召員投票權益，空軍已完成調整空軍第2、第3機動雷達分隊及警衛第 13營等3個單位的召訓流路；只有警衛第12營因場地受限無法提前施訓，因此仍依原定召訓期程11月28日至12月11日，召員在投票日當天得延後至晚間8時之前完成報到。

空軍司令部強調，從9月8日起已完成全數召員的要員連訪，到目前為止，還有32人仍須持續追蹤聯繫，其他召員都已說明投票權益、報到時間和延遲報到的處理規定。