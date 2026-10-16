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雷虎：美國防部無人機1520架訂單 已交貨驗收

中央社／ 台北16日電

雷虎科技今天表示，雷虎與台灣來福集團、美國Farage Precision三方團隊參與美國國防部「無人機優勢計畫」（DDP）第一階段測評，取得第11名及首批1520架訂單，目前已全數完成交貨與驗收。

雷虎表示，首批1520架訂單完成交付，展現從研發、測評到量產交付的執行能力，為拓展美國市場奠定基礎，並將爭取「無人機優勢計畫」第3及第4階段的參與機會。

雷虎科技透過新聞稿說明，此次參加美國陸軍協會年度展覽會（AUSA 2026），展出雷虎與台灣來福集團（The Rehfeldt Group）及美國Farage Precision共同開發的特製10吋第一視角（FPV）無人機，呈現三方在美國國防部「無人機優勢計畫」（Drone DominanceProgram，DDP）的合作成果。

雷虎指出，此次合作結合三方優勢，雷虎提供無人機研發、系統整合與量產製造能力，產品全數採用美國Blue UAS認證及符合國防授權法案（NDAA）規範的零組件；來福集團長期深耕台灣，與台灣國防單位淵源悠久，具備深厚產業經驗；Farage Precision與美軍關係密切，並由具實戰經驗的技術人員提供實戰應用回饋與技術指導，協助將機體調校至可直接投入作戰的狀態，同時掌握美方需求，推動測評、交付及市場開拓。

透過此合作，雷虎建立「研發、實戰回饋、修正、量產」的完整循環，產品規格以前線使用需求為依據，而非僅以實驗室測試為標準。此一能力可直接回饋國內無人機產業，支援國軍無人機戰力建置。

展望後續，雷虎強調，將與來福集團及FaragePrecision持續深化合作，共同評估美國防部「無人機優勢計畫」第3及第4階段的參與機會與潛在訂單，並積極拓展全球其他第一視角無人機及整體無人機市場。

無人機 交貨 美國

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