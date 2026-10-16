揭教召撞選舉日…全動署急打電話補救 徐巧芯：顧立雄累了嗎？

國民黨立委徐巧芯今在社群平台揭露，空軍警衛營辦理後備軍人教育召集日期相撞選舉日，國防部沒有事先避開，甚至在發現後逐一電話通知311位召員。基本行政規劃都能出包，國防部長顧立雄累了嗎？

徐巧芯表示，她今天接獲反映，空軍警衛營辦理後備軍人教育召集，預定於11月28日報到，動員符號仁愛甲字第230300號，召集地點在台北市替代役中心（水源營區），共311名召員。然而，11月28日正好是縣市首長、議員的地方公職人員選舉投票日，國防部竟然沒有事先避開。

徐巧芯指出，全動署原先給的回應是教召日期早在選舉日期公告前就已敲定，但離投票只剩不到50天，國防部沒有人發現問題、主動調整？遲至今日才發現的全動署趕緊補救，逐一打電話通知311名召員，告知依規定，若報到當日適逢選舉日，可以延至晚間8時再行報到。

徐巧芯質疑，究竟是承辦人員規劃未臻周全，還是國軍長期高頻率戰演訓？勤務有增無減，已經讓基層官兵疲於奔命，連基本行政作業都出現疏漏，恐怕不是單一教召案件的問題。

徐巧芯說，近年國軍持續面臨人力流失、招募及留營壓力，現役官兵人數不斷下探，戰演訓與各項勤務卻沒有相應減少。人越來越少、工作卻沒有變少，長期下來，留下來的官兵還能承受多少壓力？

徐巧芯表示，提醒國軍高層，正視近期短時間內接連的官兵自傷事件。每起事件都有不同成因，不能直接歸咎於勤務負荷，是否反映官兵心理壓力、部隊管理及支持機制出現警訊，國防部必須細究相對應策略。

徐巧芯也呼籲顧立雄，軍人的待遇該給就要給、休假該休就要休。去年立法院三讀通過的「軍人待遇條例」修正案，政府應依法落實；對於官兵長期反映的勤務負擔與休假權益，也應提出具體改善措施。此次教召撞期事件，國防部應釐清行政疏失、檢討動員規畫與跨機關資訊掌握機制，不能每次出了問題，才靠基層人員加班補救。