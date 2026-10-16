美商宣布與中科院合作案 探討研製「強化型女武神」攻擊無人機

中科院今天發布，美商克瑞托斯 （KRATOS）公開宣布，正和中科院積極探討，台美將以 XQ-58「女武神」（Valkyrie）為基礎，研擬進行「強化型女武神」研製的合作案。

中科院今天發布KRATOS和中科院研製「勁蜂4型」（Mighty Hornet-4）噴射動力滯空彈藥的測試紀實影片。並轉述克瑞托斯無人系統事業部總裁Steve Fendley的說法。

Steve Fendley表示，「勁蜂4型」在南部測試所有測評指標全數達標，最核心在於「海岸防禦」，完全不依賴機場跑道升空，可隱密分散在全島海岸線，第一時間重創並阻截敵軍登陸艦船。而1架機，單價不到50萬美元的無人機，可擁有傳統戰機近9成的作戰效能。有媒體宣稱勁蜂4型射程達1000公里。

Steve Fendley對外宣稱，台美雙方正積極探討以XQ-58「女武神」（Valkyrie）為基礎的「強化型女武神」合作案。其體積為勁蜂四型的3至4倍大，若能複製勁蜂模式打造這款能與有人戰機協同作戰（CCA）的大型載具，將是下一個重要戰略里程碑。