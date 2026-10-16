快訊

省吃儉用存千萬…翁失智領不了銀行積蓄 妻淚訴：救命錢無法救自己

台股技術性反彈收盤上漲141點 台積電收低20元

人口探底／2300萬人口數不變…卻老了9歲 人口結構難靠撒錢、移民平衡

聽新聞
0:00 / 0:00

美商宣布與中科院合作案 探討研製「強化型女武神」攻擊無人機

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
美商克瑞托斯（KRATOS ）公開宣布，正和中科院積極探討，將以 XQ-58「女武神」（Valkyrie，如圖）為基礎，台美研擬進行「強化型女武神」研製的合作案。圖/擷取自KRATOS官網影片
美商克瑞托斯（KRATOS ）公開宣布，正和中科院積極探討，將以 XQ-58「女武神」（Valkyrie，如圖）為基礎，台美研擬進行「強化型女武神」研製的合作案。圖/擷取自KRATOS官網影片

中科院今天發布，美商克瑞托斯 （KRATOS）公開宣布，正和中科院積極探討，台美將以 XQ-58「女武神」（Valkyrie）為基礎，研擬進行「強化型女武神」研製的合作案。

中科院今天發布KRATOS和中科院研製「勁蜂4型」（Mighty Hornet-4）噴射動力滯空彈藥的測試紀實影片。並轉述克瑞托斯無人系統事業部總裁Steve Fendley的說法。

Steve Fendley表示，「勁蜂4型」在南部測試所有測評指標全數達標，最核心在於「海岸防禦」，完全不依賴機場跑道升空，可隱密分散在全島海岸線，第一時間重創並阻截敵軍登陸艦船。而1架機，單價不到50萬美元的無人機，可擁有傳統戰機近9成的作戰效能。有媒體宣稱勁蜂4型射程達1000公里。

Steve Fendley對外宣稱，台美雙方正積極探討以XQ-58「女武神」（Valkyrie）為基礎的「強化型女武神」合作案。其體積為勁蜂四型的3至4倍大，若能複製勁蜂模式打造這款能與有人戰機協同作戰（CCA）的大型載具，將是下一個重要戰略里程碑。

中科院 無人機 彈藥

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

港媒：美海軍擬購萬枚「黑鬍子」飛彈 牽制中國

中共32機艦船台海周邊活動 國軍嚴密掌握應處

雙十國慶帥氣「憲兵機車連」　歷經裁撤危機轉型快速反應連

遼寧艦穿沖繩海域赴日「專屬經濟區」演練 日戰機緊急起飛

相關新聞

台版地獄火土法煉鋼出狀況 貨車載飛彈「只能往右射」

陸軍庫存2300多枚空射地獄火反裝甲飛彈，經美方建議改裝地面發射系統，由國防部軍備局使用國產小貨車作為發射平台，焊裝雷指器與發射角架，成為車裝飛彈系統，因設計問題，飛彈車只能從右側發射。

美商宣布與中科院合作案 探討研製「強化型女武神」攻擊無人機

中科院今天發布，美商克瑞托斯 （KRATOS）公開宣布，正和中科院積極探討，台美將以 XQ-58「女武神」（Valkyrie）為基礎，研擬進行「強化型女武神」研製的合作案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。