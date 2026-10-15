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共軍遼寧艦經台灣東部外海轉向南海 張競：避風兼向台、日、菲示威

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中共海軍遼寧號航艦（圖上）率領中共海軍055型驅逐艦「鞍山號」（圖下）等艦艇，14日通過宮古島海域及台灣東部海域，轉往南海方向航行。圖／日本防衛省公布
中共海軍遼寧號航艦（圖上）率領中共海軍055型驅逐艦「鞍山號」（圖下）等艦艇，14日通過宮古島海域及台灣東部海域，轉往南海方向航行。圖／日本防衛省公布

中共海軍遼寧號航艦編隊14日航向西太平洋海域展開訓練，引發日本及我方關注，遼寧號昨日通過宮古海峽後，隨即右轉經台灣東部海域航向菲律賓海域。軍事專家張競認為，共軍可能為迴避薔琵颱風的未來行進路線，同時對日、菲及我方施壓。

中共國防部官網宣布，中共海軍14日組織遼寧號航空母艦編隊赴西太平洋相關海域展開訓練。我國防部情次室情研中心副主任潘俊光上校今天在國防部例行記者會中表示，遼寧號航艦編隊目前已經進入西太平洋活動，國防部持續運用聯合情監偵手段全程掌握。而遼寧號動態已經引起相關國家的高度緊張與關切，國防部也會配合執行相關動態關注及應處作為。

日本防衛省公布，遼寧號航艦率領055型驅逐艦「鞍山號」(舷號103)、「無錫號」(舷號104)，054D型驅逐艦「」淮南號」(舷號123)，共4艘軍艦於14日通過沖繩本島與宮古島之間海域向東南方進入太平洋，期間並進行艦載機與直升機起降作業。

日本防衛省今天進一步公布，遼寧艦編隊在宮古島東方海面向右轉向西南方向，今天已通過台灣東南面海域，經蘭嶼南方往巴士海峽方向，向南海航行。

中華戰略會資深研究員張競認為，遼寧艦經宮古水道穿越琉球群島，隨即直接南下在台灣東部近海進行戰機起降演練後，直接轉向南海，應是考量面對薔琵颱風未來行進路線，可能影響原定演訓規劃，因此臨時轉往南海避風。

他並指出，遼寧艦編隊的航行路線，其實是針對日本與菲律賓在台灣東部海域劃界，因此與中共海警巡弋表態海域高度重合，可能藉此表態支持海警巡弋任務，順勢向東京與馬尼拉施壓。

張競並認為，遼寧艦穿越呂宋海峽所經海域，明顯較以往北移，可能也是在對我方施壓，試探我方處置作為。特別是在10月1日海巡雲林艦在東沙海域針對大陸船隻運用噴射水柱強勢執法後，對岸刻意擺出這種兵臨城下姿態，明顯在傳達政治態度與立場。

中共海軍遼寧號航艦率領中共海軍055型驅逐艦「鞍山號」等艦艇，14日通過宮古島海域及台灣東部海域，轉往南海方向航行。圖／日本防衛省公布
中共海軍遼寧號航艦率領中共海軍055型驅逐艦「鞍山號」等艦艇，14日通過宮古島海域及台灣東部海域，轉往南海方向航行。圖／日本防衛省公布

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