MQ-9B首飛後再現蹤？航迷追蹤AU101 東部外海繞飛逾2小時

我國向美國採購的MQ-9B無人機首批2架9月14日在空軍花蓮基地首度升空測試後，今天再有無人機航跡引發航迷關注。航迷透過FlightRadar24追蹤到呼號AU101的飛機，航線顯示自花蓮起飛，隨後飛往台灣東部外海，並在台灣與日本與那國島之間空域多次往返繞飛，飛行約2個多小時，疑似持續進行飛行測試。

航迷指出，這架飛機今天下午2時許自花蓮起飛，隨即朝台灣東部外海飛行，航跡一路延伸至與那國島方向，並在外海反覆轉向。依追蹤畫面觀察，飛行高度約在3000至4000多公尺，飛行時間約2個多小時。FlightRadar24資料顯示，該機呼號為AU101，註冊編號N486SG，平台標示為General Atomics及MQ-9系列機型。

我國向美國採購4架MQ-9B無人機，由美國通用原子系統公司製造，首批2架於今年6月運抵台灣，並運至空軍花蓮基地。經原廠與空軍組裝、測試及檢整後，9月14日首度升空執行飛行測試，為國軍建構長滯空、全天候監偵能力跨出重要一步。

MQ-9B具備長時間滯空及遠距監偵能力，可用於掌握台海周邊海空動態、偵蒐目標及支援情報判讀。隨著首批機隊進入測試階段，後續飛行動態及正式形成戰力的進度，持續受到軍事迷關注。