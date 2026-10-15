女中尉墜樓一度稱沒霸凌 六軍團主任：隨新事證 絕不寬貸、不包庇

陸軍206旅9月30日發生王姓女中尉墜樓輕生事件，近期有音檔顯示女中尉生前疑似遭言語霸凌。陸軍六軍團政戰主任簡熒宏表示，家屬提供的音檔已送交檢方及憲兵隊偵辦。國防部發言人孫立方強調，軍方對於各種形式的霸凌，都採取「零容忍」的態度。

簡熒宏表示，本案發生當下由新竹地檢署指揮偵辦，軍方秉持不隱瞞、不包庇的嚴正立場。在10月12日接獲家屬提供的錄音檔案，當下在家屬見證下，主動派人持公文送交新竹地檢署及新竹憲兵隊受理偵辦。

媒體追問，簡熒宏先前曾對外表示「沒有霸凌」，簡熒宏回應，事發當天檢察官與新竹憲兵隊檢視相關手機事證、相關人員，後續排除他殺與蓄意行為，隔天相驗裁定自殺，並將當事人手機發還家屬，所以軍方沒有拿到所有王姓排長的資訊。10月12日家屬提供錄音檔案後，立即送交司法機關調查，隨著新事證發現，絕不寬貸、不包庇。

簡熒宏強調，手機資訊的獲得，涉及到偵查不公開，軍方也是透過家屬事後了解相關錄音檔案。簡熒宏說，家屬是認同軍方的法紀調查程序，他已說明法紀調查公正性，相關當事人也有接受新竹憲兵隊訊問；調查過程中，家屬是支持法紀跟司法調查，避免資訊外流造成媒體、外界臆測影響司法程序。

對於媒體披露，女中尉輕生前曾和人事官有一通8分鐘的電話，隨即發生墜樓意外，簡熒宏說，人事官跟王姓排長是同年班的同儕，不是上對下、也不是學長對學妹，但為了審慎應處，由司法機關偵辦，相關的關係人員，都會納入法紀調查。據指出，當事人王姓中尉為114年班ROTC畢業生、人事官則是一年期志願役預官114年班。

面對媒體追問軍方為何第一時間認為沒有霸凌？簡熒宏七度重申，第一時間本案發生當下即由地檢署指揮偵辦，本部發布的新聞皆依據司法檢察官指揮，一切尊重司法，「我們不會主動強調相關人等涉案疑點主動報告」，均以司法調查為基準做說明與處理。

孫立方表示，現在證據都已交給司法調查，是否涉及霸凌須待司法釐清，但對於任何形式的霸凌，不管是同階、高階對低階，甚至無所謂階級、但有資深跟資淺之分的霸凌事件，「國防部的態度都是零容忍」。

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