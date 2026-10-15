快訊

台積電法說會上 魏哲家證實評估赴德州設晶圓廠

全台醫療、公托及長照三缺鄉鎮最多在台南 問題出在哪？

中職／西武獅全主力陣容登大巨蛋 2月27、28日依序對戰統一、中信兄弟

聽新聞
0:00 / 0:00

女中尉墜樓一度稱沒霸凌 六軍團主任：隨新事證 絕不寬貸、不包庇

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍第六軍團政戰主任簡熒宏少將。圖／國防部提供
陸軍第六軍團政戰主任簡熒宏少將。圖／國防部提供

陸軍206旅9月30日發生王姓女中尉墜樓輕生事件，近期有音檔顯示女中尉生前疑似遭言語霸凌。陸軍六軍團政戰主任簡熒宏表示，家屬提供的音檔已送交檢方及憲兵隊偵辦。國防部發言人孫立方強調，軍方對於各種形式的霸凌，都採取「零容忍」的態度。

簡熒宏表示，本案發生當下由新竹地檢署指揮偵辦，軍方秉持不隱瞞、不包庇的嚴正立場。在10月12日接獲家屬提供的錄音檔案，當下在家屬見證下，主動派人持公文送交新竹地檢署及新竹憲兵隊受理偵辦。

媒體追問，簡熒宏先前曾對外表示「沒有霸凌」，簡熒宏回應，事發當天檢察官與新竹憲兵隊檢視相關手機事證、相關人員，後續排除他殺與蓄意行為，隔天相驗裁定自殺，並將當事人手機發還家屬，所以軍方沒有拿到所有王姓排長的資訊。10月12日家屬提供錄音檔案後，立即送交司法機關調查，隨著新事證發現，絕不寬貸、不包庇。

簡熒宏強調，手機資訊的獲得，涉及到偵查不公開，軍方也是透過家屬事後了解相關錄音檔案。簡熒宏說，家屬是認同軍方的法紀調查程序，他已說明法紀調查公正性，相關當事人也有接受新竹憲兵隊訊問；調查過程中，家屬是支持法紀跟司法調查，避免資訊外流造成媒體、外界臆測影響司法程序。

對於媒體披露，女中尉輕生前曾和人事官有一通8分鐘的電話，隨即發生墜樓意外，簡熒宏說，人事官跟王姓排長是同年班的同儕，不是上對下、也不是學長對學妹，但為了審慎應處，由司法機關偵辦，相關的關係人員，都會納入法紀調查。據指出，當事人王姓中尉為114年班ROTC畢業生、人事官則是一年期志願役預官114年班。

面對媒體追問軍方為何第一時間認為沒有霸凌？簡熒宏七度重申，第一時間本案發生當下即由地檢署指揮偵辦，本部發布的新聞皆依據司法檢察官指揮，一切尊重司法，「我們不會主動強調相關人等涉案疑點主動報告」，均以司法調查為基準做說明與處理。

孫立方表示，現在證據都已交給司法調查，是否涉及霸凌須待司法釐清，但對於任何形式的霸凌，不管是同階、高階對低階，甚至無所謂階級、但有資深跟資淺之分的霸凌事件，「國防部的態度都是零容忍」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

墜樓 霸凌 主任

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北市某國中爆校園霸凌「可學土城國中割喉」 教育局回應了

女警投訴男警逗留女警待勤室 長官竟傳「水電工」裸照當示意圖…分局將調查

選戰倒數 北檢已受理177件妨害選舉情資

主管罵人就是職場霸凌？ 王至德揭重要判斷因素：先看他到底怎麼罵

相關新聞

台版地獄火土法煉鋼出狀況 貨車載飛彈「只能往右射」

陸軍庫存2300多枚空射地獄火反裝甲飛彈，經美方建議改裝地面發射系統，由國防部軍備局使用國產小貨車作為發射平台，焊裝雷指器與發射角架，成為車裝飛彈系統，因設計問題，飛彈車只能從右側發射。

女中尉墜樓一度稱沒霸凌 六軍團主任：隨新事證 絕不寬貸、不包庇

陸軍206旅9月30日發生王姓女中尉墜樓輕生事件，近期有音檔顯示女中尉生前疑似遭言語霸凌。陸軍六軍團政戰主任簡熒宏表示，家屬提供的音檔已送交檢方及憲兵隊偵辦。國防部發言人孫立方強調，軍方對於各種形式的霸凌，都採取「零容忍」的態度。

24日成功嶺看地表最強M1A2T 競選小物禁止入場

今年唯一一場「全民國防營區開放活動」，輪由陸軍主辦，24日台中成功嶺營區登場，展示M1A2T戰車、海馬士多管火箭等新式裝備，神龍小組也將表演定點跳傘，並安排八輪甲車試乘等體驗活動。軍方提醒，活動當天不得穿著與選舉有關的相關服飾，包括洋流飄帶在內，會勸導民眾不要露出。

潛艦海鯤號今19次出海 軍事專家：邁入深潛與長時間耐航階段

國造潛艦海鯤號今天上午第25次出海、19次潛航測試，軍事觀察家紀東昀研判，海鯤號已邁入更高的深潛與長時間耐航測試階段，在經歷數月深層調校與原廠技術協助，台船確認先前在系統整合層面遭遇的重大困難已多數解決，整體海試步入收尾階段。

1萬8000多名官兵退休給與差額被少發 國防部：11/1撥補入帳

國防部表示，近期接獲退休官兵反映，年金改革後分10年調降退休給與的差額，出現扣減金額增加的狀況，經檢視法令和計算公式，確定有1萬8000多人的扣減差額受到影響，將在11月1日撥補入帳。國防部統計，99%受影響官兵的金額在1000元以內，總金額約500萬元。

海鯤艦第25次出海測試 逐步驗證潛艦系統及操作性能

國造潛艦原型艦海鯤號持續進行海上測試，今天上午再度出海，展開第25次出海測試。海鯤號自展開海測以來，陸續執行各項測試任務，逐步驗證潛艦系統及操作性能。軍事專家指出，隨著測試持續推進，海鯤號距離交艦日期也越來越近，後續測試進度備受關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。