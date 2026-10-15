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退休俸2次調整產生扣減差額 國防部：11/1補發

中央社／ 台北15日電

國防部今天表示，近期接獲國軍退除役人員反映，表示因為年金改革的2次退休俸調整，產生分年扣減金額有增加情況，經檢視確認有1萬8000餘人受影響，99%受影響的補發金額在新台幣1000元以下，將於11月1日完成應發金額更正及補發。

國防部今天舉行例行記者會，由資源司副司長吳杏先少將報告「退除給與分年調降扣減差額更正暨補發作業說明」議題。

吳杏先指出，近期接獲退員反映，表示民國107年年金改革分10年調降年改前後的退除給與差額，因2次退休俸調整，產生分年扣減金額有增加情形，經業管單位檢視相關法令及計算程式，確認有部分人員扣減差額受到影響，應予更正暨補發。

針對扣減差額的成因，吳杏先說明，服役條例第26條明定，修正施行前退除給與合計數額（含退休俸、優存利息、月補償金），超過施行後基準計算的退休俸，兩者間差額分10年平均調降（俗稱10年緩降），調降方式優先扣減優存利息，優存利息逐年遞減至6%，仍有差額須扣減，其不足額部分採扣減退休俸方式。

吳杏先表示，經檢視類案，因為退休俸於111年7月1日調增2%、113年1月1日調增4%時，未將優存利息不足額改扣退休俸因素納入考量，導致衍生扣減差額。

至於更正暨補發作業，吳杏先說明，由國防部人次室完成人員清查名冊及補發金額資料，請退輔會及公務人員退休撫卹基金管理局等支給機關協助驗證，經統計約1萬8000餘人受影響，其中99%受影響者補發金額為1000元以下，98%受影響金額為500元以下，總金額為500萬餘元，將於11月1日完成應發金額更正及補發。

吳杏先表示，本案採「免申請、主動補發」方式，由國軍退除役官兵輔導委員會及公務人員退休撫卹基金管理局辦理補發，以維退伍袍澤權益。

國防部 退休 年金改革

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