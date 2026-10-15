遼寧號進西太平洋 國防部：中共擴大認知作戰破壞穩定

國防部今天指出，中共遼寧號航空母艦編隊目前已經進入西太平洋活動，國軍持續運用相關手段全程掌握，另外也注意到中共運用宣傳手段，擴大軍事活動的認知作戰，這是破壞區域穩定的行為。

根據中國國防部官網，中共海軍14日組織遼寧號航空母艦編隊赴西太平洋相關海域展開訓練，並稱這是例行性訓練，不針對特定國家和目標。

國防部今天舉行例行記者會，媒體關切遼寧號航艦動態等中共軍事動態議題。

國防部情次室情研中心副主任潘俊光上校表示，共軍軍事演習與動態，國防部都會運用聯合情監偵手段全程掌握，另外也注意到中共近期運用相關的宣傳手段，擴大軍事活動的認知作戰，國防部認為是破壞區域穩定的行為，會對此保持高度警惕並且適切應處。

針對遼寧號航空母艦編隊的動態，潘俊光說明，遼寧號航艦編隊目前已經進入西太平洋活動，國防部持續運用相關手段全程掌握，而遼寧號動態已經引起相關國家的高度緊張與關切，國防部也會配合執行相關動態關注及應處作為。