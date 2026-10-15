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24日成功嶺看地表最強M1A2T 競選小物禁止入場

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
今年唯一一場「全民國防營區開放活動」，24日將在台中成功嶺營區登場，展示M1A2T戰車、海馬士多管火箭等新式裝備，神龍小組也將表演定點跳傘。聯合報系資料照
今年唯一一場「全民國防營區開放活動」，24日將在台中成功嶺營區登場，展示M1A2T戰車、海馬士多管火箭等新式裝備，神龍小組也將表演定點跳傘。聯合報系資料照

今年唯一一場「全民國防營區開放活動」，輪由陸軍主辦，24日台中成功嶺營區登場，展示M1A2T戰車、海馬士多管火箭等新式裝備，神龍小組也將表演定點跳傘，並安排八輪甲車試乘等體驗活動。軍方提醒，活動當天不得穿著與選舉有關的相關服飾，包括洋流飄帶在內，會勸導民眾不要露出。

陸軍十軍團參謀長王俊欽少將表示，成功嶺營區24日從上午8時至下午3時，開放民眾入營參觀，活動內容包括動態操演、靜態裝備陳展、互動體驗、人才招募、社團成果展及園遊會等多元內容，期望以寓教於樂方式，使民眾近距離認識國軍訓練、裝備及部隊特色。

王俊欽說明，動態操演部分，包括神龍小組定點跳傘、AH-1W攻擊直升機空中分列式、UH-60M黑鷹直升機快速繩降、CH-47SD直升機突擊機降、無人機動態操演、綜合格鬥等精彩課目，同時並邀請中部4所學校社團表演。

靜態裝備陳展方面，將陳展M1A2T戰車、海馬士多管火箭等24項地面裝備，並包括海軍機動飛彈車以及空軍的愛國者、天弓等防空飛彈系統。另外，軍方此次也安排八輪甲車試乘及155榴砲底火試拉兩項動態體驗活動。

王俊欽指出，活動當日營區不開放一般車輛入營，主辦單位規劃在成功火車站、新烏日火車站、水湳轉運中心、經貿6免費停車場及成功副供站等地設置接駁站，民眾可免費搭乘接駁車往返活動會場；另搭乘公車或步行前往的民眾，可於成功嶺營區第1、3號門完成查驗後，再以步行或搭乘營內接駁巴士至活動會場，提供多元交通選擇。

由於正值九合一選舉前夕，先前曾發生立委賴惠員穿著立委背心進入營區引發爭議的事件，軍方提醒，活動當天不得穿著與選舉有關的相關服飾，並且禁止散發、張貼競選文宣；至於候選人面紙、飄帶等小物、飾品，軍方官員說明，會勸導民眾不要將飄帶露出。

今年唯一一場「全民國防營區開放活動」，24日將在台中成功嶺營區登場，展示M1A2T戰車、海馬士多管火箭等新式裝備，神龍小組也將表演定點跳傘。聯合報系資料照
今年唯一一場「全民國防營區開放活動」，24日將在台中成功嶺營區登場，展示M1A2T戰車、海馬士多管火箭等新式裝備，神龍小組也將表演定點跳傘。聯合報系資料照

M1A2T 成功嶺 跳傘

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