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潛艦海鯤號今19次出海 軍事專家：邁入深潛與長時間耐航階段

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午再度出海，展開第25次出海測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午再度出海，展開第25次出海測試。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號今天上午第25次出海、19次潛航測試，軍事觀察家紀東昀研判，海鯤號已邁入更高的深潛與長時間耐航測試階段，在經歷數月深層調校與原廠技術協助，台船確認先前在系統整合層面遭遇的重大困難已多數解決，整體海試步入收尾階段。

軍事觀察家、台灣安全發展協會理事長紀東昀分析指出，全球潛艦全自主研發製造國僅8國，包括美、英、法、德、日、瑞典、中國與俄羅斯；另在技術轉移與授權製造模式以南韓為例，南韓張保高級（德國 209 級）雖取得德國原廠整廠技術轉移與建造和輸出權，但首艘德國原裝艦（張保高號）因減震設計與材料瑕疵交艦後返廠大修；第二艘在韓組裝艦（李阡號）亦陸續發生故障並回廠調校改進。

紀東昀表示，海鯤艦自2018年海昌工廠動工、2023年9月28日命名下水至現階段準備交艦，在國際潛艦建造時程上屬極高效率，顯著縮短了水下戰力建置週期。

「沒有潛艦的海軍只能算是半個海軍」紀東昀指出，海鯤艦今天進行第25次出海測試，也是第19次的潛航測試。現在已進入出海測試的尾聲階段，所以整個測試的專案難度會較以往更為困難、深度會更深，測試時間也會更長。以期程來說，在世界各國都是非常快的進度，國人應對海軍還有台船相關的工作人員給予更多的鼓勵與支援。

國造潛艦原型艦海鯤號今天上午再度出海，展開第25次出海測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午再度出海，展開第25次出海測試。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦海鯤號今天上午再度出海，展開第25次出海測試。記者劉學聖／攝影
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國造潛艦原型艦海鯤號今天上午再度出海，展開第25次出海測試。記者劉學聖／攝影
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國造潛艦原型艦海鯤號今天上午再度出海，展開第25次出海測試。記者劉學聖／攝影
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海鯤號 海鯤 潛艦

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