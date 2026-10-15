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1萬8000多名官兵退休給與差額被少發 國防部：11/1撥補入帳

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部表示，年金改革後分10年調降退休給與的差額，出現扣減金額增加的狀況，經檢視法令和計算公式，確定有1萬8000多人的扣減差額受到影響，將在11月1日撥補入帳。圖／國防部提供
國防部表示，年金改革後分10年調降退休給與的差額，出現扣減金額增加的狀況，經檢視法令和計算公式，確定有1萬8000多人的扣減差額受到影響，將在11月1日撥補入帳。圖／國防部提供

國防部表示，近期接獲退休官兵反映，年金改革後分10年調降退休給與的差額，出現扣減金額增加的狀況，經檢視法令和計算公式，確定有1萬8000多人的扣減差額受到影響，將在11月1日撥補入帳。國防部統計，99%受影響官兵的金額在1000元以內，總金額約500萬元。

國防部資源司副司長吳杏先少將表示，近期接獲退休官兵反映，表示107年年金改革分10年調降年改前後之退除給與差額，因2次退休俸調整，產生分年扣減金額增加的情況，經業管單位檢視相關法令及計算程式，確認有部分人員的扣減差額受到影響，應予更正暨補發。

吳杏先進一步說明，「陸海空軍軍官士官服役條例」第26條明定，修正施行前退除給與包含退休俸、優存利息、月補償金的合計數額，超過施行後基準計算的退休俸，兩者間差額將分10年平均調降，也就是俗稱的「10年緩降」，調降方式優先扣減優存利息，當優存利息逐年遞減至6%仍有差額時，將扣減退休俸。

他指出，經檢視類似案例，退休俸在111年7月1日調增2％、113年1月1日調增4％時，未將優存利息不足額改扣退休俸的因素納入考量，導致衍生扣減差額。

吳杏先表示，經國防部清查名冊及補發金額資料，已請支給機關退輔會及公務人員退撫基金管理局協助驗證，經統計，有99%受影響者的補發金額在1000元以下，總金額為500多萬元，將於今年11月1日完成補發。他進一步說明，經過全面清查，受影響人數約1萬8000多人。有99%以上人員在1000元以下，有98%以上都落在500元以下。

國防部表示，年金改革後分10年調降退休給與的差額，出現扣減金額增加的狀況，經檢視法令和計算公式，確定有1萬8000多人的扣減差額受到影響，將在11月1日撥補入帳。聯合報系資料照
國防部表示，年金改革後分10年調降退休給與的差額，出現扣減金額增加的狀況，經檢視法令和計算公式，確定有1萬8000多人的扣減差額受到影響，將在11月1日撥補入帳。聯合報系資料照

國防部表示，年金改革後分10年調降退休給與的差額，出現扣減金額增加的狀況，經檢視法令和計算公式，確定有1萬8000多人的扣減差額受到影響，將在11月1日撥補入帳。圖／國防部提供
國防部表示，年金改革後分10年調降退休給與的差額，出現扣減金額增加的狀況，經檢視法令和計算公式，確定有1萬8000多人的扣減差額受到影響，將在11月1日撥補入帳。圖／國防部提供

國防部 退休 年金改革

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