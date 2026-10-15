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中共32機艦船台海周邊活動 國軍嚴密掌握應處

中央社／ 台北15日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機15架次，其中13架次共機逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域，以及10艘共艦及7艘公務船，總計中共32機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天表示，自昨天上午9時30分起，陸續偵獲中共各型軍機13架次出海，其中11架次逾越中線，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時45分至昨天晚間7時，在台灣海峽空域偵獲中共11架次主、輔戰機、無人機及直升機，其中9架次共機逾越中線。

國軍於昨天上午8時45分至昨天晚間9時30分，在台灣西南空域偵獲中共3架次輔戰機。

國軍另於昨天上午7時55分至昨天下午4時35分，在台灣防空識別區（ADIZ）外的台灣北部空域偵獲中共1架無人機，根據國防部所公布的示意圖，該架無人機的飛行範圍自台灣北部空域延伸至台灣東部及西南空域。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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