海鯤艦第25次出海測試 逐步驗證潛艦系統及操作性能

國造潛艦原型艦海鯤號持續進行海上測試，今天上午再度出海，展開第25次出海測試。海鯤號自展開海測以來，陸續執行各項測試任務，逐步驗證潛艦系統及操作性能。軍事專家指出，隨著測試持續推進，海鯤號距離交艦日期也越來越近，後續測試進度備受關注。

海鯤號自建造完成後，持續依照測試規畫進行各階段驗證，測試範圍涵蓋水面航行及潛航等項目。每次出海測試都是檢視潛艦性能、確認各項系統運作的重要環節，也牽動後續測試安排與交艦時程。海鯤號是我國首艘自製潛艦原型艦，肩負國造潛艦自主研發的重要任務。隨著海上測試逐步推進，外界持續關注後續測試項目、潛航進度，以及何時能完成相關驗證並交付海軍。後續仍須視各項測試結果及整體進度，才能確認實際交艦時程。

國造潛艦原型艦海鯤號持續進行海上測試，今天上午再度出海，展開第25次出海測試，距離交艦日期也越來越近。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦海鯤號持續進行海上測試，今天上午再度出海，展開第25次出海測試，距離交艦日期也越來越近。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦海鯤號持續進行海上測試，今天上午再度出海，展開第25次出海測試，距離交艦日期也越來越近。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦海鯤號持續進行海上測試，今天上午再度出海，展開第25次出海測試，距離交艦日期也越來越近。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦海鯤號持續進行海上測試，今天上午再度出海，展開第25次出海測試，距離交艦日期也越來越近。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦海鯤號持續進行海上測試，今天上午再度出海，展開第25次出海測試，距離交艦日期也越來越近。記者劉學聖／攝影