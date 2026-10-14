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陸若實質封鎖台灣 美前太平洋司令：應視為戰爭行為

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
海委會政務副主委宋承恩與美國退役上將布萊爾進行對話，探討灰色地帶威脅應處及國際合作。記者廖炳棋／翻攝
海委會政務副主委宋承恩與美國退役上將布萊爾進行對話，探討灰色地帶威脅應處及國際合作。記者廖炳棋／翻攝

美國前太平洋司令部司令布萊爾今天表示，中國若實際攔阻駛往台灣的船舶，或迫使船舶改道，進而形成實質海上封鎖，就已超出灰色地帶脅迫範疇，應視為戰爭行為，台灣屆時必須與其他海洋國家協調反制。他也認為，中國頻繁在台灣周邊海空域軍演，不代表戰時有能力實際控制相關海域。

海洋委員會今天在台北國際會議中心舉辦「2026海線安全國際會議」，美國海軍退役四星上將、前美國國家情報總監布萊爾（Dennis C. Blair）透過視訊發表專題演說，並與海委會副主委宋承恩對談，針對中國持續在台灣周邊進行灰色地帶襲擾，提出防衛及應處建議。

布萊爾指出，中國近年不斷擴張對台灣周邊海空域的管轄主張，增加艦機活動及軍事演訓，試圖營造台灣終將因雙方實力差距而被迫讓步的印象。但海上作戰與陸地不同，陸軍可以占領土地、建立工事並長期駐守，軍艦及軍機卻必須在任務結束後撤離，無法持續實質占領海域，也不會因此形成包圍台灣的效果。

他認為，和平時期中國軍艦、軍機頻繁活動，不代表戰時具有實際控制海域的能力，只要台灣持續強化打擊中國海上目標的能力，灰色地帶行動就無法真正威脅台灣安全，僅具有宣傳效果。不過台灣仍不能因此掉以輕心，尤其面對中國大規模海空演習，必須提高警戒，防範共軍藉由演習部署轉為實際軍事攻擊。

針對中國海上脅迫，布萊爾表示，若中國違反國際法擴張管轄權，或要求商船通報，台灣應明確表達反對，避免中國的不當主張因未受反對而逐漸成為既定事實。若中國進一步攔停、登檢船舶，台灣應立即公開相關行為，並審慎評估護航等必要措施；倘若中國實際攔阻駛往台灣的船舶，或迫使船舶改道，形成實質封鎖，就應視為戰爭行為，台灣必須與其他海洋國家加強合作，共同因應。

布萊爾也建議，台灣應持續強化感測器、監偵及追蹤系統，掌握中國海軍、海警、漁船、商船及軍民航空器動態，對非法捕魚、海洋污染等違法行為依法執法。但面對中國艦機數量優勢，台灣不必被動派遣艦艇、航空器逐一伴隨所有中國艦機，以免陷入中國設定的消耗模式，應依威脅程度合理配置有限資源，保留部署彈性及行動主動權。

他指出，台灣面對中國海上脅迫，除堅定執法，也須審慎選擇應處方式，避免被中國塑造成挑起衝突的一方。台灣可善用現場影像、社群媒體及國際媒體，主動揭露中國海上行動，讓國際社會掌握實際情況，了解侵略及脅迫行為的責任歸屬，爭取更多國際支持。

在軍事防衛方面，布萊爾以烏克蘭運用情報及自主研發武器，迫使俄羅斯黑海艦隊退守港口為例，建議台灣善用地理條件及科技優勢，加速發展反艦飛彈、無人系統及電子作戰能力，透過強化監偵、干擾對手感測及通訊系統，提高中國發動軍事攻擊的風險與代價。

布萊爾強調，台灣積極承擔自身防衛責任，展現防衛決心及具體作為，是爭取國際夥伴支持的重要基礎；協助台灣抵抗中國脅迫，也符合其他海洋國家維護自身安全、航行自由及區域穩定的利益。他也肯定台灣近年增加防衛投入及全民防衛整備的努力。

宋承恩表示，台灣正持續增加防衛投入，加速發展無人系統及新興科技能力，並透過全社會防衛韌性整備、城鎮演練等方式，提升整體應變能力，未來也將持續深化與周邊國家及理念相近夥伴的交流合作，共同維護海上航行安全及區域穩定。

美國退役上將布萊爾（Dennis C. Blair）於「2026海線安全國際會議」以視訊發表主題演講，剖析中國灰色地帶行動對臺海及印太海事安全的影響。記者廖炳棋／翻攝
美國退役上將布萊爾（Dennis C. Blair）於「2026海線安全國際會議」以視訊發表主題演講，剖析中國灰色地帶行動對臺海及印太海事安全的影響。記者廖炳棋／翻攝

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