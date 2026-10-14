M1A2T增加預算48億元被立委揪出 國防部懲處陸軍七將校

今年5月，立法院外交國防委員會審查115年度預算時，國民黨立委馬文君表示，M1A2T戰車軍購案原預算新台幣405億餘元，卻在未知會立法院之下增為453億元。國防部長顧立雄表示，陸軍未按發價書增列預算案，已經懲處。據了解，本案共有七位當時負責的將校遭懲處，職務最高者為時任陸軍參謀長章元勳中將。

章元勳退伍後轉任欣欣客運董事長，日前才因推出懷舊公車，頗引風潮。畢業於陸官76年班的章元勳，軍旅生涯多次駐外，處理軍購等軍事外交業務的經驗豐富。由於外型英挺、作風開明，曾有媒體形容「最帥中將」。

軍方官員透露，章元勳去年7月屆齡退伍，這項懲處是在他退伍後才作出，最近因國防部將預算解凍書面報告送到立院才曝光，「當事人可能根本不知被記過」。

馬文君於預算審查時指出，M1A2T戰車採購案花費453億3500萬2000元，此案原核定預算405億2415萬9000元，等於最後一批戰車到手，軍方才說差了近50億元，過程隱瞞立法院，因此提案將115年度的本案預算87億餘元，凍結20億元。

顧立雄表示，M1A2T軍購案有部分緩購，陸軍沒有按照發價書增列預算案，已經進行懲處。

國防部戰規司長黃文啓中將表示，M1A2T軍購案108年完成建案，編列預算405億元；美方109年知會國會的金額是20億美元、將近新台幣600億，和原先估算落差很大。我方和美方研討後，發現其中有40%的工業合作，美方將工合點數每點以1美元折算，所以一開始的600億元是虛的，但原始發價書的成本仍超過405億元。國防部因此作出決定：一是軍購案原包含18輛M1070重型拖車，時任部長嚴德發要求降為6輛。二是當時陸軍已啟動補充全軍M88A2裝甲救濟車的「雷馳專案」，而M1A2T軍購案也包含採購M88A2，但採購數量較少，購買成本較高，因此先將部分M88A2納入雷馳案後續檢討。陸軍因此將M1070、M88A2以及部分彈藥列為「緩購」，保留選購權，後續有預算再買。

黃文啓說，陸軍在簽署A3版發價書時，將6輛M1070和部分M88A2納入，理論上應向立院專案報告才能簽署，但陸軍司令部並未作此動作就直接簽署。國防部去年發現行政瑕疵後，針對當時從陸軍參謀長以下所有業管人員進行懲處，再重新報請行政院增補預算。

黃文啓表示，問題的最主要原因是匯率，108年是新台幣31.5元兌換1美元，109至112年下滑到新台幣27餘元，陸軍原本樂觀認為，可以透過匯差剩餘部分支撐預算，但到113年美元又升值，導致預算出現短缺。

章元勳擔任馬祖防衛指揮官時，親自下場拍攝宣傳影片。圖／馬防部提供