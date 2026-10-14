英海軍退將促台建立嚇阻力 確保大陸不會達到風險門檻

海線安全國際會議登場，英國海軍退將波茲表示，台灣要思考的不僅是受益於常規嚇阻力，而是要確保中國不會達到承擔風險的門檻；韓國學者則說，台海和平穩定關乎多國利益，儘管安全議題有歧見，在保持航路穩定都有共同利益。

海洋委員會今天舉辦「2026海線安全國際會議」，場次「專題二」以「海上脅迫之威脅與應對」為題進行座談，由國安會諮詢委員黃重諺主持。

英國皇家海軍退役中將波茲（Duncan L. Potts）指出，以歷史為鑑，首先是國際航運需要信心才能保持貿易。承平時持續說服國際貿易航經台海有其必要性，國際貿易才經得起針對台灣的壓力。

波茲接著說，第二個教訓是，在危機發生前就應建設海事安全機構；信任與信心是透過每天活動建立，同時也必須訓練和測試，不只是海巡與海軍，也包括政府決策高層。第三個教訓則是運用地理優勢，並理解警訊及反應時間。情勢改變相當快速，越是提前計劃，可能是透過桌上兵推，就越有能力因應。

波茲表示，最後則是思考常規嚇阻能力，重點不僅要如何受益於嚇阻力，而是要考慮到成本與風險，防止中華人民共和國試圖對台展開行動，並確保中國不會達到承擔風險的門檻。

聚焦經濟安全，日本九州大學比較社會文化研究院教授益尾知佐子提到，中國與俄羅斯、巴基斯坦、緬甸有許多天然氣與石油管線，若此區域海線遭隔離，日本、台灣、韓國的經濟都會受到阻礙，但中國卻會存活下來。

益尾知佐子提到，中國領導人習近平積極發展「海上軍民融合體系」，企圖主導經濟層面的海上治理，並且已進行組織改革、立法措施及行政改革、裝備發展、海洋經濟發展等。今年中國國家文物局也受邀出席相關海事會議，中國正準備展開新的水下執法行動，去理解中國的計劃至關重要。

韓國大陸戰略研究所所長李昌衡則認為，不同於軍事封鎖，海上隔離較難定義，可能會運用中國海警船分三階段實施，首先是發布航行警示、建立演習區域，船艦航向台灣必須通報或接受貨品檢驗，並稱之為常規執法。

李昌衡說，第二步則是海警登船檢查，海警船僅需檢查部分船隻，就可讓貨運公司擔心風險以及保險成本，減少航經台海的機會；第三步則是中國海軍提供直接支持，隔離與封鎖之間的界線也會變得模糊。

李昌衡強調，如果台海不穩定，貨輪勢必要改變航路，運輸及保險成本將會提高，能源及原物料供應會受到影響，「台海的和平穩定不僅關乎台灣，也是韓國、日本及美國，甚至中國的國家利益」，儘管在安全議題有歧見，各國在避免戰爭、保持航路穩定上都具有共同利益。