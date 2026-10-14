海線安全國際會議 專家籲明確界定中國灰色地帶行動

海委會今天舉辦2026海線安全國際會議，探討中國灰色地帶侵擾。國際專家提到，中國透過法律戰、海警執法等進行未達戰爭門檻的脅迫；區域國家除須提升海域態勢感知與基礎設施韌性外，也有學者主張應明確界定灰色地帶行動，遏止中國威脅。

海洋委員會今天在台北國際會議中心舉辦2026海線安全國際會議，邀集美英日韓、越南與菲律賓等安全專家學者，探討灰色地帶襲擾下的海線安全。

遠景基金會執行長賴怡忠提到，2018年中國將海警劃歸武警部隊，由中央軍委指揮，行動日益軍事化，2022年後，特別是在前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，越來越多海警船加入灰色地帶行動，中國海警並在2024年「聯合利劍-2024A」軍演，正式加入對台灰色地帶行動。

關於如何應對侵略，賴怡忠指出，目前有討論提到是否應採取「升高局勢以促成降溫」（Escalate to De-escalate）的策略，讓中國明白必須付出代價；若如部分國家將防止局勢升溫視為首要考量，被動承受的一方只能不斷退縮，無法有效反制對方的進逼，這正是台灣每天面對的難題。

越南外交學院國際政治與外交學院院長暨南海研究所副所長河英俊表示，中國在南海灰色侵擾的案例，包括2019年派遣「海洋地質8號」進入南沙群島萬安灘活動、2021年牛軛礁海域事件。

關於如何應對灰色地帶侵擾，他指出，越南聚焦透過建立直接溝通管道、遵循法治及多層次對話機制使局勢降溫。同時，他也期許區域國家提升海域態勢感知能力，整合衛星與雷達資料、人工判讀及資訊共享；並深化戰略與戰術交流，不僅限於外交人員方面的交流，也應注重執法單位層面交流。

菲律賓海巡署退役中將Robert Noble Patrimonio提到，「灰色」一詞意味著模糊、難以命名的事物，但目前面臨的情況更適合被稱為ICAD，亦即非法（illegal）、脅迫（coercive）、侵略（aggressive）及欺騙（deceptive），準確界定行為才能解決問題。

他說明，菲律賓海岸防衛隊推動「透明化倡議」（Transparency Initiative），邀請國內外記者隨船採訪，並即時公開影片、AIS軌跡與船號等，透過資訊透明達成嚇阻。他建議，區域內理念相近國家應建立統一的揭露標準、共享未明身分科研船動態、允許媒體隨船採訪等，以強化整體應變韌性。

日本海上自衛隊退役上將武居智久則提到，今年4月日本護衛艦「雷」號通過台灣海峽，中國抗議並部署小型海上編隊作為回應；5月日本與菲律賓宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，中國於3天內在該區域部署海警船、8天內發起特別海上執法行動，盤問來往商船。

武居智久說明，這些行動雖不違反國際法，卻形塑中國管轄權延伸的印象。中國選擇專屬經濟區主張重疊或法律解釋存在爭議的區域，透過進行未達違法程度的執法活動，使目標國家難以做出果斷回應，這是中國法律戰的核心，也是一項旨在使其實際存在常態化並最終改變現狀的長期戰略。

除了海上實體的軍事侵擾，韓國國家戰略研究院院長柳濟昇也特別提到，灰色地帶行動也包括透過網路行動、假訊息等，灰色地帶脅迫已成新常態。面對灰色地帶威脅，應強化海域態勢感知，整合衛星、自動識別系統（AIS）數據、及無人機等資源；同時提升關鍵基礎設施韌性，確保港口、通訊與海底電纜等關鍵系統運作順暢。當脅迫無法破壞關鍵系統時，對手採取威脅的動機就會減少。