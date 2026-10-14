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電展室決標衛星影像AI自動辨識系統 幾分鐘內辨識10X10km²軍事目標

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
電展室林園營區。記者洪哲政／攝影
電展室林園營區。記者洪哲政／攝影

國防部電訊發展室昨日發布，以4996萬餘元決標採購衛星影像AI自動辨識系統，在限制性招標的條件下，由興創知能股份有限公司（ThinkTron Limited）得標，標案履約地點在林口區，研判是電展室的林園營區。

國防部長顧立雄今年2月曾公開證實，國軍今年會執行衛星影像AI自動辨識系統原型的開發。

據了解，這套系統可在幾分鐘內就能在10X10平方公里的衛星偵照資料中，辨識出特定大小的軍事目標，短時間內完成數幅辨識研判。

根據興創知能股份有限公司官網資訊，該公司長期從事智慧防災、交通、能源、營建、水管理等業務。AI智能監測產品則有水平氣泡儀、三軸變位尺、雙軸傾斜儀等產品。公司有「AI影像辨識（Tron Eye）」技術。

官網自述，Tron Eyes系統以CNN卷積神經網路演算法為核心，精進演算法，並發展各類型影像判釋技術，AI於影像辨識之應用十分廣泛，包括智慧防災：崩塌地判釋、土地分類、道路設施檢測；精準農業：作物分類、農業損失評估、農產量預測；智慧監控：疏濬工區探勘與監控取締、交通運輸物流、智慧工廠；商圈分析：監視器人流分析、消費行為分析。

國防部

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