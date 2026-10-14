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前美退役上將：台需抵抗中國海上霸凌　落實國際規範

中央社／ 台北14日電

面對中國在台灣周邊海域進行灰色地帶行動，前美軍太平洋司令布萊爾今天表示，台灣必須抵抗中國在海上的霸凌行為，監控200浬內的中國軍民船舶與飛機，以及台灣在管理的海域落實國際法規範，不能讓中國在國際輿論建立「新常態」。

海洋委員會今天在台北國際會議中心舉行2026海線安全國際會議，布萊爾（Dennis Blair）以「中國對我國灰色地帶襲擾之戰略觀察」為題，透過視訊發表主題演講，並與海委會副主委宋承恩對談。

布萊爾指出，中國進行海空灰色地帶行動的目的，是迫使台灣在政治上讓步，在未遭征服的情況下自行屈服，這種戰略類似歐洲中世紀的圍城戰，進攻方在圍城後開始挖掘壕溝，逐漸向城牆推進，迫使城內守軍投降，但台灣海峽與周邊海域畢竟不是陸地。

布萊爾提到，陸戰有辦法實際佔領爭議領土，但是海上行動船過水無痕，在公海進行的軍事行動不會影響到該地區的戰時區域平衡，真正影響區域平衡的是戰時發生的事件。

布萊爾解釋，中國目前的灰色地帶戰略不是由海軍人員所設計，而是由陸軍思維主導，陸軍不了解海洋環境，而是以陸戰的思維思考海上問題，和平時期台灣12浬領海以外的海域屬於公海，各國船舶與航空器可以在這個區域活動，也受到國際法的規範。

布萊爾說明，台灣能否抵擋中國要求其放棄主權的企圖，取決於台灣能否在戰時阻止中國控制周邊海空域，而非中國在和平時期的行動，當然看到解放軍的軍機艦活動數量比以往更多、且離台灣更近，確實會令人不安，但就軍事的觀點來看，這些軍機、軍艦越接近台灣，就越容易遭到摧毀。

布萊爾認為，台灣與其他海洋國家也不能完全忽視中國的行動，台灣必須抵抗中國在海上的霸凌行為。

針對因應中國海上灰色地帶行動，布萊爾提出2項策略，第1是監控中國的活動，台灣必須監控中國在200浬內範圍以及台灣防空識別區（ADIZ）內每一艘中國軍、民船舶，以及所有中國軍、民用航空器；第2是在台灣負有管理責任的海域，落實國際法規範的執法。

布萊爾提到，中國海、空軍及海警的數量佔有優勢，台灣不應該伴航監控每艘、每架進入專屬經濟區的中國船艦、飛機，而耗盡自身艦艇與航空器的航行與飛行時數，台灣的執法策略應該以威脅程度排定優先順序，並保有不可預測性以維持主動權。

若中國要求通過台灣周遭的船舶都要對中國報告，布萊爾表示，在國際法面前是人人平等，若中國提出不符合國際法規範的做法，無論距離台灣有多遠，台灣都要發布相關政策，反制中國違法行動，若中國升高事態，實際進行封鎖行為，將從灰色地帶轉為「黑色」地帶，美國與其他國家將會採取行動。

至於國際友盟如何協助台灣，布萊爾認為，台灣要承擔最主要責任，因為台灣是在保衛自己國家，所以台灣必須積極主動，多年來他很失望，台灣做的不夠多，過去台灣的做法讓友盟很難伸出援手，但是現在情況已經有所改變，台灣正承擔自我防衛的重任，軍事能力也不斷增加，而當台灣做出努力後，區域內的國家也會幫助台灣，確保台灣的主權不會受到中國侵犯。

霸凌 抗中 海委會

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