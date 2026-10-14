中國海警擾航運 國安會盼借鏡菲律賓揭露脅迫

中國海警今年6月在台灣東部海域干擾商船航行。國安會副秘書長李問今天表示，面對中國持續透過海警、科研船及海上民兵進行灰色地帶侵擾，台灣盼借鏡菲律賓「積極透明」政策，與國際夥伴合作揭露海上脅迫行為，並深化無人機、海上執法及航行自由行動等合作。

海洋委員會今天在台北國際會議中心舉辦「2026海線安全國際會議」，邀請美國、英國、日本、菲律賓、韓國及越南等國專家與會，美國海軍退役四星上將布萊爾（Dennis Blair）也受邀發表專題演說，討論海上交通、能源運輸及供應鏈安全等議題。

李問致詞表示，中國近年不斷透過軍事演訓，以及海警、科研船和海上民兵等非軍事手段，在第一島鏈及西太平洋進行灰色地帶侵擾，不僅威脅台灣安全，也影響國際經貿與航運秩序。台灣除強化自我防衛能力，也必須與國際夥伴建立合作機制，共同應對海上脅迫。

今年6月中國海警在台灣東部海域干擾商船後，政府已建立跨部會通報機制，向周邊船舶提供正確資訊，提醒船舶不必理會中國海警的非法要求。總統府「全社會防衛韌性委員會」也曾召集11個部會，針對中國可能採取海上脅迫、干擾航運及物資補給等情況進行桌上推演。

李問指出，今年8月漢光演習期間，海軍與海巡署已首度聯合進行反封鎖護航演練，驗證戰時保護重要物資及能源運輸的能力。未來除持續強化海域態勢掌握，也希望與理念相近國家加強戰略溝通，在無人機系統、非致命武器及航行自由行動等方面深化合作。

李問也提出「TENACIT-I（強韌）」海上交通韌性整備框架，涵蓋運輸通訊、能源韌性、海軍與海巡協作、海域態勢感知、護航與伴航、保險措施、物流轉運及國際支持等8大面向。他表示，海上交通攸關國家安全及民生穩定，政府必須在平時整合航運、港口、能源及供應鏈等資源，建立跨部門協調機制，才能在危機發生時維持重要物資運輸及民生供應。