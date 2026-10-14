國防部：普通彈打不穿共軍抗彈板 未來採購以鋼心彈為主

立委關心國軍配發的抗彈板及子彈，是否能擋住共軍子彈跟擊穿共軍抗彈板。軍備局長黃超政今天表示，國軍抗彈板可擋共軍鋼心彈，但配發的普通彈無法擊穿共軍抗彈板，明年將交付5萬多發鋼心彈給陸軍。國防部長顧立雄說，未來採購以鋼心彈為主。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄、交通部次長林國顯列席報告「松山機場遷建與台中機場擴建之全國機場軍民航功能重塑」，並備質詢。

民進黨立委王定宇指出，希望國軍配發的防彈背心、抗彈板、槍彈能一直精進。過去他建議國軍的防彈背心、抗彈板、頭盔等裝備，不要再採用美國司法部標準，應採用美國陸軍標準，而目前美軍、北約都在檢討要提升抗彈板的強度。

王定宇說，事關國軍官兵的性命，目前配發的防彈背心、抗彈板是否擋得住共軍5.8公厘鋼心彈，且配發的狀況如何。

列席的軍備局長黃超政指出，目前配發的抗彈板可擋住共軍5.8公厘鋼心彈，主戰部隊已配發完，但守備部隊、二線部隊還沒有完全配發完。

王定宇詢問，目前國軍部隊的子彈採購是以普通彈為主，普通彈是否打得穿共軍的抗彈板。

黃超政表示，普通彈打不穿，必須要用鋼心彈，明年6月將會交付5萬5000發鋼心彈給陸軍。列席的陸軍司令部參謀長陳建義中將指出，從明年開始，子彈採購將以鋼心彈為主。顧立雄則說，之前在政策上已經要求，軍備局就以鋼心彈為主。