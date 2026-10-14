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藍委憂松山機場易被突襲斬首 顧立雄：桃園機場更難守

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部長顧立雄表示，松山機場遷移涉及多面向，需考量有無替代方案。記者曾原信／攝影
國防部長顧立雄表示，松山機場遷移涉及多面向，需考量有無替代方案。記者曾原信／攝影

立院外交國防委員會，今天安排松山機場遷建相關議題的專案報告。國防部長顧立雄在答詢時仍表示，目前松山機場的功能不易取代。對於藍營立委提到，松山機場可能被共軍發動突襲所利用，顧立雄則表示，桃園機場恐怕更難防守。

至於台北市長蔣萬安受訪時表示，美國總統也是從白宮搭直升機，到市區外的機場轉乘空軍一號專機。記者問顧立雄，台灣有無這樣的條件？顧立雄沒有正面回答，表示總統維安議題是由維安單位負責，國防部在此特定維安需要下配合，其他沒有進一步評論。

國民黨立委陳永康問，在桃園設立直升機場的可能性。例如位於桃園國際機場旁，已列入航空城開發的舊桃園軍用機場，能否部分改變規劃？或是位於八德的懷生機場舊址，在國防大學遷入後，其他空間能否使用？顧立雄表示，舊桃園基地土地已經移交市府，懷生機場舊址在國防大學與其他單位遷入後，也已經缺乏足夠空間。

國民黨立委黃仁問，松山機場是否可能遭到斬首戰？顧立雄回答，桃園機場也一樣。稍後他答覆國民黨立委黃建賓時表示，不能因為有此風險就不要機場，否則桃園機場也有一樣的風險。顧立雄甚至表示，桃園機場恐怕更難守。

顧立雄在回答時也多次提及，對松山機場遷建，可以問問外島與東部立委的意見。稍後他答覆民進黨立委林楚茵時又表示，黃仁很關切台東的交通醫療後送，「（如果沒有松山）那是不是要在台東蓋一個醫學中心？」

林楚茵問，北市府提出遷建構想前，有沒有和中央行政單位討論？顧立雄與交通部次長林國顯都表示，先前並不知道，也是看新聞才得知。

松山機場 機場 顧立雄

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