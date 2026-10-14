國安會副秘李問：面對中國灰色地帶活動 需公私協力國際合作

國安會副秘書長李問今天出席海線安全國際會議致詞表示，面對中國灰色地帶活動，台灣願意投入更多資源在自我防衛，主動強化海事韌性，但這需要政府、產業以及國際夥伴間的合作，非單一政府部門獨立達成。

海洋委員會舉辦「2026海線安全國際會議」，李問出席致詞為會議揭開序幕。海委會副主委宋承恩、國防院董事長霍守業、交通部航港局長葉協隆，及多國專家、學者與會。

李問表示，儘管與會者來自不同國家，但海洋連結了彼此，需要跨國合作以因應多項攸關重大利益的議題，包括海上貿易、能源運輸、港口及供應鏈等。

李問提到，數十年來，中國的擴張野心在區域內採取侵略性行動，藉由軍事與非軍事手段主張其虛假的海域聲索，旨在對第一島鏈及西太平洋各國進行脅迫與恐嚇，擾亂並延遲國際商業往來。中國常以執法之名，運用中國海警船、科學研究船、海上民兵、滾裝貨船、挖砂船等進行各式灰色地帶活動，這已引發嚴重關切。

李問強調，面對灰色地帶活動挑戰，台灣願意投入更多資源在自我防衛，也主動採取行動強化海事領域的韌性。台灣6月成立新的跨機關機制，提供商船精確、可信賴資訊，建議商船拒絕中國海警船的非法要求。此外，台灣持續透過桌上演練及漢光實兵演練等方式， 展現守護海事安全的決心。

關於國際合作，李問表示，感謝理念相近夥伴持續對中方破壞穩定的行為表達關切，台灣也能向菲律賓取經，尤其是主動揭露海上脅迫行為的政策。此外，國際間也能透過海域情資掌握來強化早期預警能力，運用無人載具系統或非致命性武器等創新工具。再者，國際夥伴持續展現航行自由，或者區域合作打擊海上犯罪，也至關重要。

李問最後分享，台灣強化海洋韌性的關注議題可縮寫成TENACITY，T是transportation andcommunication（傳輸與通訊），E代表energyresilience（能源韌性），N意指naval and coast guardcoordination（海軍與海巡協同），A是指maritimedomain awareness（海域意識），C代表convoys andescorts（護航後送），I是insurance measures（保險措施），T代表transshipment plans（轉運計畫），最後Y則改成I，代表international support（國際支持）。

李問說，海上航道安全無法由任何單一政府部門獨立達成，需要政府、產業以及國際夥伴間的合作，才能保持海線自由、開放以及安全。