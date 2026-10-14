交通部：國內航線遷往桃園 旅客需預留比現行多一小時以上

立院外交國防委員會今天安排專案報告「松山機場遷建與台中機場擴建之全國機場軍民航功能重塑」，交通部報告中表示，世界各大城市多半採取多機場服務不同航網需求，目前松山、桃園雙機場相互可為備降以增加韌性，且桃園機場起降需採遠端接駁，旅客轉乘、行李提領及移動需多預留一小時以上。

交通部說，依據民國112年11月核定之「松山機場2040年整體規劃」，松山機場定位為「首都國際商務機場」及「國內航空運輸服務樞紐」。民航局擁有41%土地，軍方則為59%。國際（兩岸）、國內的年旅客服務容量總共660萬人次。其中松山機場約占國內線運量五成，以去年而言，往來金馬澎三大外島約239人次、占92%，其餘為飛往東部的旅次。另外在商務航空方面，去年總共飛航1322架次，今年前九個月已經1185架次，地位難以取代。

離島醫療方面，去年共有3萬8651人來台就醫，有重大的重症轉診需求。經統計全國各地距離機場行車10-15分鐘內可到達的重大急救責任醫院共9座，均位於松山機場周圍。

交通部也說，目前國內航線主力為ATR-72螺旋槳客機。如於桃園機場起降，需採遠端機坪及接駁車辦理登機，將增加旅客轉乘、行李提領及機場內移動時間，旅客需預留比現行多一小時以上時間。此外因為松山機場國內線以螺旋槳機為主，並有普通航空業、空勤總隊直升機等，均屬於慢速機，與多屬噴射機之桃園機場有明顯速度差異，混合使用對跑道效率將有影響。