松機遷建議題 交通部：國內線樞紐宜審慎衡酌

台北市長蔣萬安規劃遷移松山機場，打造台北AI園區。交通部次長林國顯今天表示，松山機場為重要國內線樞紐，也是離島及東部醫療轉診依賴度最高的據點，與桃園機場互補分工，可兼顧國際競爭力及整體空運量能，在未有具體配套前，宜就國家整體角度審慎衡酌。

蔣萬安日前宣布，台灣迎來AI黃金世紀，在成功爭取輝達落腳台北後，規劃遷移松山機場，把300公頃腹地打造成台北AI園區，並納入生活聚落、大型綠地公園。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄、交通部次長林國顯列席報告「松山機場遷建與台中機場擴建之全國機場軍民航功能重塑」，並備質詢。

林國顯指出，松山機場為全國重要國內線樞紐，近年松山機場國內線往返運量占全國約5成，其中去年往來金門、馬祖及澎湖3大離外島地區約239萬人次占92% ，其餘為往返東部地區的旅次；年節時刻的運量需求為平時的1.5倍。

林國顯表示，松山機場亦是重要商務專機基地，位處台北市核心區域，鄰近政府機關及金融商業中心，具備便捷、高效率的商務航空運輸優勢；去年飛航高達1322架次，今年1至9月飛航1185架次，可促進跨國企業商務往來，具有難以取代的地位。

林國顯指出，離島及東部醫療轉診高度依賴松山機場，依據衛福部統計，去年離島地區來台就醫人數為3萬8651人，每年有大量的重症轉診需求。經統計全國各地距離機場車行10到15分鐘內可到達的重大急救責任醫院共9座，均在松山機場周圍，是離島醫療轉診依賴度最高的據點。

林國顯表示，北部雙機場可增加航班備降與調度選擇，因桃園機場以國際客貨運及轉機樞紐為主要發展；松山機場鄰近台北市區，便利離島居民往來北部及銜接醫療服務，發揮北部區域門戶功能。遇有天候或其他特殊情形不能提供服務時，可互為備降，強化安全韌性，提升整體空運系統的應變能力。

林國顯指出，國際大都會區透過多機場分工滿足都會多元需求是一大趨勢，例如東京、大阪、首爾、倫敦及紐約等大都會區都是透過多機場服務不同航網與旅客需求。因此台灣北部區域有桃園國際機場與松山機場互補分工，可兼顧國際競爭力及整體空運量能。

林國顯表示，鑒於松山機場為國家重要關鍵基礎設施，肩負民航、都市發展、離島居民交通權益與國家救災救難等重要責任，任何攸關國家中長期發展的公共政策，在尚未有具體解決配套前，宜需就國家整體角度審慎衡酌。