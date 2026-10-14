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松機遷移 國防部：國家防衛韌性與軍事任務應列首要考量

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
松山機場跑道頭，一架國軍C-130運輸機正在降落。聯合報系資料照
松山機場跑道頭，一架國軍C-130運輸機正在降落。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安再度拋出松山機場遷建政見，立院外交國防委員會今天安排專案報告「松山機場遷建與台中機場擴建之全國機場軍民航功能重塑」。國防部在報告中努力避免表態，僅表示：機場之存廢或功能調整，應將國家防衛韌性與軍事任務列入首要考量，並在兼顧經濟發展、民眾交通需求的情況下， 由中央各部會與地方政府依權責共同審慎研討。

國防部說，松山機場為軍民合用機場 ，位於首都核心區，擔負區域軍事防護、民航運輸及災害緊急應變調度等任務與功能。就軍事規劃言，各機場依地理位置、跑滑道設施及區域任務需求，分別支援軍事飛航、空運、戰備整備及必要應變任務，並透過軍民航協調維持空域與設施運作。整體配置具有區域分工、相互支援及分散運用特性，為國軍遂行相關航空任務及維持整體空防韌性之重要基礎。

報告指出，軍用機場存廢與調整，需將國家防衛韌性與軍事任務列入首要考量，並將周邊軍事設施以支援整體軍事行動，此外亦需考量國家安全威脅、重大事故及天然災害下之軍事作戰支援效能。相關遷建或擴建方案，應以國家整體航空運輸需求、國防安全、飛航安全、區域均衡發展及財政效益為共同決策基礎。

至於台中機場的運能擴充，國防部表示，國軍在維持軍事戰略部署及防護能力情況下，將依國家整體發展及運能需求執行，確保整體防衛能量不受影響。

國防部 軍事 松山機場

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