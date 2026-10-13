「陸勝二號」明起10天9夜旅對抗演習 M1A2T戰車、無人機納入驗證

陸軍年度「陸勝二號」演習將從明天起展開10天9夜實兵對抗操演。今年的操演除了磨練兩軍攻防、指管外，也將M1A2T戰車、無人機以及陸區第3代系統等新式裝備，納入戰術驗證。

陸軍從去年起，將過去由各作戰區主辦的「長泰」、「長勝」和「長青」對抗演習，改由陸軍教準部統一擔任統裁部，改名為「陸勝」演習，今年進入第二年，從明天起至23日，將由北部的聯兵269旅與南部聯兵564旅進行10天9夜不間斷實兵對抗操演。

陸軍教準部副指揮官林士偉少將日前說明，14日的作戰部署階段，初期由聯兵564旅向北展開機動作戰，聯兵564旅在北部進行防禦，演練重點為「部隊機動狀況應處」及「攻防準備」等2項。

從15日起至23日的攻防作戰階段，將依兩軍戰術作為的戰果，判定攻防態勢，磨練兩軍的攻、防訓練，演練重點包括「旅、營級作戰指揮」、「火力支援協調」、「逐次抵抗作戰」、「地空整體作戰」、「無人機運用」及「特戰部隊作戰運用」等6項。

軍方形容，陸勝演習等於是「陸軍旅級部隊的年度戰術總驗收」，演習也由7天6夜，提升至10天9夜，磨練官兵意志及作戰持續力。同時為了符合防衛作戰重點，演習區域調整至北部地區，使部隊熟稔作戰地境內地形要點及兵、火力部署運用。

同時為了因應陸軍陸續接收的新裝備，今年「陸勝二號」演習將運用台灣戰術網路(TTN)及OneWeb等指管裝備與備援機制，使官兵熟悉各種通資指管手段，並將陸區第3代系統及M1A2T戰車等新式裝備，納入戰術運用驗證。另外，參演部隊也會運用無人機，執行偵蒐、攻擊等任務，以強化新式裝備與部隊協同行動的效能。

軍方人士先前透露，今年陸勝演習的重要攻防重點將鎖定苗栗、新竹一帶的「尖苗要隘」，這一地區為寬度僅有1至2公里的咽喉要道，且地勢北高南低，如果從南往北仰攻相當困難，加上竹苗一帶多山丘陵，是阻遏大部隊由南向北推進的天然屏障，也成為「陸勝」南北對抗的重點演練區域。