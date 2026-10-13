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陸海警船侵擾金門水域 海巡：假執法真擴權企圖片面破壞現狀

中央社／ 金門13日電
4艘中國海警船今天侵擾金門水域，海巡巡防艇併航監控。圖／截自海洋委員會海巡署金馬澎分署官網
4艘中國海警船今天侵擾金門水域，海巡巡防艇併航監控。圖／截自海洋委員會海巡署金馬澎分署官網

4艘中國海警船今天侵擾金門水域，海巡巡防艇併航監控。海巡署金馬澎分署表示，從其航行態樣分析就是「假執法，真擴權」，企圖片面破壞現狀，嚴重威脅海上安全及航行秩序。

海洋委員會海巡署金馬澎分署透過新聞稿表示，今天上午8時許，第十二巡防區偵獲中國海警「14608」、「14531」、「14607」及「14529」等4艘海警船編隊異常接近金門限制水域，隨即調度巡防艇前推至限制水域外界線部署對應。

金馬澎分署指出，上午8時52分，中國海警船自烈嶼南方以一路縱隊模式航入金門限制水域，海巡艇除立即採取「一對一」併航監控，全程蒐證，並透過中、英文廣播喊話及近迫拒止等方式防堵其持續深入。中國海警最終於上午11時8分全數航出金門水域。

金馬澎分署表示，中國海警侵擾金門海域，從其航行態樣分析，就是「假執法，真擴權」，企圖片面破壞現狀，嚴重威脅海上安全及航行秩序。

海巡署呼籲中國海警應立即停止任何可能引發衝突或升高對立騷擾行為，海巡署將持續全天候部署艦艇，嚴密監控應處，堅決捍衛國家主權及海域安全。

金門 中國海警船 海巡署

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