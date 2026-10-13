陸海警船侵擾金門水域 海巡：假執法真擴權企圖片面破壞現狀

國防部擬精進飛官留任機制，規畫72名資深飛官延役至58歲。國防部長顧立雄今在立法院受訪表示，體能部分要求嚴格應無問題，現面臨民航競爭，若在體能可維持情況下，繼續服役到58歲，維持空勤加給，甚至快速定翼機可有個加成，維持比擬民航的待遇，熱愛飛行又具挑戰榮譽感，有信心減少中校或上校等資深飛行員面臨中年轉業的問題。

2026-10-13 09:51