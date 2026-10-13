首個M1A2T掩體今年完工確定跳票 陸軍：藉偽裝、訊跡管理提高隱密性

因應M1A2T戰車換裝，陸軍編列9億餘元執行「戰甲車掩體興建工程（第一階段）」工程。陸軍司令部說，工程區分桃園龜山大崗及淡水營區兩案實施招標，原訂今年底完工，但因無法正常開標，修訂建案年度至2027年。陸軍沒有說明掩體何時可完工，只說將要求各單位運用既有設施，藉由偽裝、訊跡管理等戰術作為，強化戰力保存，提高隱密性及存活率。

據了解，大崗營區是為269旅1個M1A2T戰車連進行整建，戰車目前暫部署國道1號旁的金龍營區；淡海營區目前部署的則是CM11戰車、CM33 40公厘榴彈機槍步兵戰鬥車、CM34 30公厘機砲裝步戰鬥車甲車等，戰車原為露儲。而目前現完成兩個聯兵營M1A2T戰車換裝的584旅，戰車則使用舊型掩體或車棚。

這筆「戰甲車掩體興建工程（第一階段）」預算，原優先規劃因應M1A2T戰車興建具抗炸、隱蔽性能的掩體，但目前第一階段僅規劃大崗營區供269旅新型戰車使用，預算轉撥未部署新型戰車的淡海營區，顯示對淡水河口防務的重視。但這些新建掩體是否具抗炸性能？軍方未提及。空軍研擬為新型戰機新建抗炸掩體一樣不順利。

立法院外交及國防委員會提案指出，國防部陸軍司令部執行「戰甲車掩體興建工程（第一階段）」，全案計需9億177萬8000元，2026年度預算編列4億401萬元。經查此案應於2026年度執行完畢，現因故延長至2027年度，軍方未說明原因。未來能否如期完工仍有待商榷。要求陸軍說明。

陸軍司令部回應表示，戰甲車掩體興建工程區分大崗及淡水營區兩案實施招標，原定於2025年3月完成簽約，但因國際物料價格波動、缺工及預算編列過低等因素，致廠商於招標期間數次提出疑義、修約及重新公告，招標進度延宕約5個月，無法於原計畫年度2026年完工。因此修訂建案年度至2027年，同步調整2026年預算書表編列金額。

陸軍司令部說，此案掩體工程均已於2025年底開工，大崗營區工程預定進度18.9%，實際進度19.0%，進度正常；淡水營區預定進度30.7%，實際進度30.7%，進度正常。

陸軍司令部說，為避免影響戰備演訓，各單位運用既有設施，藉由偽裝、訊跡管理等戰術作為強化戰力保存，提高隱密性及存活率。