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陸勝2號14日登場 269旅與564旅10天9夜對抗

中央社／ 台北13日電

國軍訓練不停歇，陸軍旅級對抗「陸勝2號」操演明天起至23日實施，此次由聯兵269旅與聯兵564旅展開10天9夜晝夜不間斷實兵對抗，並結合陸區第3代系統、M1A2T戰車驗證，並納台灣戰術網路（TTN）及OneWeb等指管裝備及無人機攻防運用。

中共持續對台文攻武嚇，國軍也提升訓練強度因應潛在的威脅。以往旅級對抗均由各軍團擔任統裁部，以「長泰」（第三作戰區主辦）、「長青」（第五作戰區主辦）及「長勝」（第四作戰區主辦）等代號實施，陸軍去年變革演訓制度，「長」字輩走入歷史，改由陸軍教準部統一擔任統裁部，定名「陸勝」操演。

去年首度登場「陸勝1號」，由裝甲542旅對抗機步234旅，在中部展開7天6夜無劇本、不間斷演練，操演除捨棄過往以輪代甲（以輪車代替戰甲車）方式，更導入多項創新觀念，包括恢復「火力值」（不同武器、儎台有不同殺傷力及數值）設定，讓訓練過程更客觀公正，並讓各項裝備、載具參數更完善，使指揮所在用兵及訓後回顧（AAR, After Action Review）更精確。

今年「陸勝2號」將於明天起至23日實施，由駐地北部的聯兵269旅、南部的聯兵564旅以最大兵力展開實兵對抗，操演除延續過往精神，也將天數延長至10天9夜的24小時晝夜不間斷演練，並結合陸區第3代系統、M1A2T戰車進行驗證，並納入台灣戰術網路（TTN）及OneWeb等指管裝備與備援機制及無人機運用。

針對演練進程，陸軍教準部副指揮官林士偉少將上月30日在國防部記者會說明，明天為作戰部署，演習開始兩軍依上級作戰指導實施戰術機動及作戰部署，依演習想定並結合實際作戰任務，初期由聯兵564旅向北實施機動作戰，聯兵269旅於北部地區實施防禦，演練置重點於「部隊機動狀況應處」及「攻擊（防禦）準備」等2項。

林士偉表示，15日至23日為攻防作戰，全程依兩軍戰術作為所得的戰果判定攻防易勢，以磨練兩軍均能實施攻防訓練，置重點「旅、營級作戰指揮」、「火力支援協調」、「逐次抵抗作戰」、「地空整體作戰」、「無人機運用」及「特戰部隊作戰運用」等6項。

國防安全研究院學者舒孝煌表示，唯有透過「陸勝操演」這類全程對抗性質演訓，才能真正檢視作戰計畫、戰術戰法與機動後勤是否符合實際，進而發現火力銜接、目標獲得（目獲）及後勤等潛在漏洞；同時，更應強化各式無人機訓練，並評估反制敵方偵查打擊的能力，釐清當前戰力缺口。

陸軍 國軍 中共

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