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精進飛官留任機制 顧立雄：有信心減少資深飛行員面臨中年轉業問題

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）上午前往立法院施政報告並備詢，國防部長顧立雄（左）列席說明，針對國防部擬精進飛官留任機制，顧立雄今天在立法院受訪時表示現面臨民航競爭，若在體能可維持情況下，繼續服役到58歲，有信心減少中校或上校等資深飛行員面臨中年轉業的問題。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（右）上午前往立法院施政報告並備詢，國防部長顧立雄（左）列席說明，針對國防部擬精進飛官留任機制，顧立雄今天在立法院受訪時表示現面臨民航競爭，若在體能可維持情況下，繼續服役到58歲，有信心減少中校或上校等資深飛行員面臨中年轉業的問題。記者曾學仁／攝影

國防部擬精進飛官留任機制，規畫72名資深飛官延役至58歲，國防部長顧立雄今天在立法院表示，體能部分要求嚴格應無問題，現面臨民航競爭，若在體能可維持情況下，繼續服役到58歲，維持空勤加給，甚至快速定翼機可有加成，維持比擬民航的待遇，熱愛飛行又具挑戰榮譽感，有信心減少中校或上校等資深飛行員面臨中年轉業的問題。

顧立雄上午在立法院進一步說明，每年所有飛行人員都要接受空勤體檢，且要定期實施航空生理複訓，及抗G力複訓，若無法通過複訓，就無法繼續在第一線擔任飛行員。體能部分相當嚴格，這應該是沒有任何問題，現在最主要的問題是中校階，48歲是最大服役年限，若無轉入民航，48歲後要面臨收入問題。因此針對中校48歲服役年限，或是上校也有30年的年限，針對這部分，透過專責飛官讓其可以到58歲，若在體能可以維持的情況，一定會維持體能，繼續服役到58歲，競爭的優勢就有了，因為對於飛行具有熱愛，對於應該要從事的飛行任務也具相當榮譽感，維持空勤加給，甚至快速定翼機可以有加成，維持比擬民航的待遇，又帶著空軍熱愛飛行、接受挑戰的榮譽感，有信心減少中校或上校等資深飛行員面臨中年轉業的問題。

飛行員 飛官 顧立雄

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