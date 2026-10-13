國防部專責飛官制度 顧立雄：有信心減少飛行員中年轉業

為留住中上校資深飛行員，國防部提出專責飛官制度，引發外界討論。國防部長顧立雄今天表示，飛行軍官熱愛飛行，對飛行任務也有榮譽感，透過專責飛行軍官制度，讓飛行軍官可服役到58歲，維持空勤加給，可比擬民航待遇，有信心能減少資深成熟飛行員中年轉業的問題。

行政院長卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，顧立雄於會前受訪時作上述表示。

國防部完成「空軍專責飛行軍官運用作法」並於9月4日呈報行政院審議，採專案增編員額及延長服役方式，留用服役滿14年以上具備高資格，經驗豐富且成熟中、上校飛行軍官，保留原階級依意願延役至58歲，且不受中校服役年限26年、上校30年限制。

對於國防部提出的做法，媒體詢問有些人會質疑，不一定能執行比較繁重的飛行勤務。

顧立雄表示，國防部飛行人員每年都要接受空勤體檢，並定期實施航空生理複訓，以及體能、G力的複訓。如果沒有辦法通過複訓，就無法繼續於第一線擔任飛行任務。就體能的部分，標準是相當嚴格，這應該是沒有問題的。

顧立雄說，國防部分析結果認為，現在問題是中校階，因為48歲是最大服役年限，48歲之後就要面臨收入問題，如果沒有轉入民航，或者是沒有晉升，就要退伍。因此國防部針對中校48歲及上校最大服役年限30年，透過專責飛行軍官制度，讓這些飛行軍官可以服役到58歲。

顧立雄指出，面臨民航業界的競爭，若飛行軍官在體能可以維持情況，讓這些飛行軍官可以繼續服役到58歲，相信競爭優勢就會呈現。因為飛行軍官對於飛行有熱愛，對於從事飛行任務也具有相當的榮譽感，若能維持空勤加給，可比擬民航待遇，「我覺得我們有信心」，可以減少中校、上校資深成熟飛行員，面臨中年必須轉業的問題。