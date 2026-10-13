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影／海鯤號系統整合面臨高挑戰 軍事專家呼籲海試以安全為前提
國造潛艦原型艦海鯤號今天上午再度出海進行第24次海測，吸引不少軍事迷前往港邊守候，有人上午8時前就到場卡位，盼捕捉海鯤號出海畫面，海鯤艦一出海就啟動主機可見明顯排煙狀況。
軍事專家、台灣安全發展協會理事長紀東昀表示，海鯤號是台灣首艘從設計階段自主建造的潛艦，雖有國外顧問協助，但與韓國、澳洲等國由原廠直接提供技術的模式不同，系統整合面臨更高挑戰，海試應以安全為前提，按部就班完成各項測試，不宜單純以時程要求進度。
紀東昀指出，台灣在國際裝備採購上面臨外部阻撓，國內也有各種壓力，潛艦從無到有的建造過程，所面臨的困難在國際上相當少見。全球具備獨立建造潛艦能力的國家有限，台灣能完成首艘潛艦建造並進入海試階段，過程並不容易。他說，首艘國造潛艦定位是原型艦，主要任務在於驗證設計、裝備及系統性能，不可能一次就達到所有要求，必須依照測試結果逐步調整、優化。後續艦也可能根據首艦測試經驗，進一步修改設計或系統。
針對外界關注的系統整合問題，紀東昀以企業資源規畫系統（ERP）為例指出，系統數量越多，整合所需時間通常越長。接近交艦階段，往往需要投入更多工程師，逐一檢查軟體錯誤訊息、釐清原因並修正，都是系統整合過程中的正常工作。紀東昀表示，軍艦建造及交付過程中出現待解決問題並不罕見，通常須由雙方協商，在確認問題已妥善處理、驗收條件符合要求後，才能進行交艦。海鯤號後續仍應依海試結果持續調校，兼顧安全與性能驗證，穩健完成各項測試。
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