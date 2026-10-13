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海鯤號第24次海測 專家：不宜只以時程要求進度
潛艦國造原型艦海鯤號今天上午出海測試，專家表示，海鯤號是台灣首艘從設計階段自主建造的潛艦，海試應以安全為前提，按部就班完成各項測試，不宜單純以時程要求進度。
海鯤號今天上午再度潛航測試，不少軍事迷上午8時前就到港邊準時報到，也有軍事迷自主在現場發放限量「Q版海鯤號公仔鑰匙圈」，民眾拿到直呼「好可愛」。
軍事專家、台灣安全發展協會理事長紀東昀接受媒體聯訪表示，這次台灣首艘自主建造的潛艦，雖有國外顧問協助，但與韓國、澳洲等國由原廠直接技術輸出的模式不同，系統整合難度更高。
此外，台灣在國際裝備採購面臨外部阻撓，對內要面臨各種壓力，「台灣在潛艦從無到有這件事情，所面臨的困難狀況在國際上實屬少見。」紀東昀強調，台灣潛艦建造挑戰遠高於一般國家，海測階段應以安全為前提，按部就班完成各項測試，不宜單純以時程要求進度。
紀東昀說，全球具備獨立建造潛艦能力的國家有限，台灣能從無到有建造首艘潛艦並進行海試，過程相當不易。首艘潛艦定位一定是原型及驗證的潛艦，不可能一次到位，須依測試結果逐步調整、優化，後續艦也可能因應首艦經驗修改設計或系統。
針對海鯤號系統整合問題，紀東昀說，以企業資源規劃系統（ERP）為例說明，系統數量越多，整合所需時間越長；接近交艦階段，通常會增加工程師人力，逐一找出軟體錯誤訊息、釐清原因並修正，這些流程都是很正常的。
紀東昀表示，軍艦建造及交付過程中出現待解決問題並不罕見，通常須由雙方協商，在確認問題處理及驗收條件可接受後，才能進行交艦。海鯤號後續仍應依測試結果持續調校，兼顧安全與性能驗證。
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