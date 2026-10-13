推資深專責飛官延役至58歲 顧立雄：加給比擬民航 有信心留人

國防部擬精進飛官留任機制，規畫72名資深飛官延役至58歲。國防部長顧立雄今在立法院受訪表示，體能部分要求嚴格應無問題，現面臨民航競爭，若在體能可維持情況下，繼續服役到58歲，維持空勤加給，甚至快速定翼機可有個加成，維持比擬民航的待遇，熱愛飛行又具挑戰榮譽感，有信心減少中校或上校等資深飛行員面臨中年轉業的問題。

顧立雄昨日表示，飛行人力為國軍空中防衛作戰核心戰力，面對敵情威脅及民航產業爭才挑戰，國防部持續精進飛行人員留任機制，規畫留任72名具備豐富經驗的中、上校飛行軍官，依個人意願延長服役至58歲，持續投入戰備與訓練工作，期能留用資深飛行人才，穩固國軍空防戰力。

顧立雄今在立法院進一步說明，每年所有飛行人員都要接受空勤體檢，且要定期實施航空生理複訓，及抗G力複訓，若無法通過複訓，就無法繼續在第一線擔任飛行員。體能部分相當嚴格，這應該是沒有任何問題。

顧立雄接著表示，分析的結果認為，現在最主要的問題是中校階，48歲是最大服役年限，48歲後，要面臨收入問題，若無轉入民航，或就要退伍。因此針對中校48歲服役年限，或是上校也有30年的年限，針對這部分，透過專責飛官讓其可以到58歲。

顧立雄表示，現在面臨民航競爭，若在體能可以維持的情況，一定會維持體能，繼續服役到58歲，競爭的優勢就有了，就會呈現了，因為對於飛行具有熱愛，對於應該要從事的飛行任務也具相當榮譽感，維持空勤加給，甚至快速定翼機可以有個加成，維持比擬民航的待遇，又帶著空軍熱愛飛行、接受挑戰的榮譽感，有信心減少中校或上校等資深飛行員面臨中年轉業的問題。