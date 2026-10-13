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冷眼集／「專責飛官」制度 能留住幾位阿湯哥？

聯合報／ 本報記者程嘉文
國防部為提升飛行軍官服役意願，已向行政院呈報「空軍專責飛行軍官運用辦法」，留用服役滿14年以上、具備高資格、經驗豐富且成熟之中校、上校飛官。 軍聞社
國防部為提升飛行軍官服役意願，已向行政院呈報「空軍專責飛行軍官運用辦法」，留用服役滿14年以上、具備高資格、經驗豐富且成熟之中校、上校飛官。 軍聞社

立院外交及國防委員會本會期首度專案報告，國防部硬是拖到昨天開會前才將資料送到，飛官人力問題引發社會關注已久，國防部向政院提出「專責飛行員」計畫更已超過一個月，報告卻仍然難產。重點當然是如何在字裡行間，降低問題的怵目驚心程度。諷刺的是，「所幸」美方交機大延遲，否則「飛行員荒」恐更嚴重。

軍方宣布飛官編現比是百分之八十七點八，卻不提仍受合約束縛的年輕飛官，以及成為自由之身的成熟飛官，彼此的編現比差別。這當然是因為有些數字實在不好看，只好混在一起粉飾太平。

面對航空公司的強大挖角壓力，軍方想到比照歐美例子，推出專責飛行員的構想，值得肯定。然而，即使是專責飛行員可以領取軍職飛官的最高薪水一直到五十八歲，如此待遇比起民航界，尤其是飛航國際線的三大業者，仍然是相形見絀。

儘管如此，對於喜歡駕駛戰機的快感，不懷抱摘星的將軍夢，也不喜歡轉職對生活圈帶來巨變，又對自己英語能力沒那麼自信的飛官，仍有一定吸引力。總之，新政策會有一定效果，但「療效」仍然不足，尤其「重災區」會有很強的抗藥性。

軍方也須考慮，移植國外制度時可能的文化扞格。在重視期別倫理的國軍，要接受「年齡大、官階低、不掌權」的專責飛行員，部隊上下需要磨合期。尤其，如何擇優汰劣，讓留在部隊的專責飛官，盡量趨近「捍衛戰士」中不求升官、卻能引領後輩的阿湯哥；而非寄生在單位中，「既不能令，又不受命」的大老爺？執行面還須多費心。

更進一步說，軍人不該只是「職業」，必須帶有形而上的「志業」成分。如果維繫部隊只剩下利益，一旦面臨生死關頭，官兵是否就可打退堂鼓？先進國家的強大軍隊，必然同時包括優渥待遇，與願意臨陣當先的愛國意識，國軍卻似乎兩者皆不足：前者總算開始設法改善，但對後者而言，面對政治撕裂社會、國家定位曖昧，「貧血」問題如何能解？

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