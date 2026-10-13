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2架抵台F-16 電戰軟體「蝮蛇之盾」仍未安裝

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
本月初飛交抵台的F-16戰機，機上ALQ-254「蝮蛇之盾」電戰系統仍未裝上。 聯合報系資料照
本月初飛交抵台的F-16戰機，機上ALQ-254「蝮蛇之盾」電戰系統仍未裝上。 聯合報系資料照

國軍新購六十六架F-16C/D Block70戰機，原訂今年底完成交機，但本月初才飛交首批兩架返國，且機上ALQ-254「蝮蛇之盾」電戰系統仍未裝上。軍方昨證實，已有六架出廠，連同在生產線組裝飛機，共六十三架。另外，現役F-16AM/BM機隊加裝自動防撞地系統（Auto-GCAS），目前已有兩架在美完成測試。

空軍參謀長李慶然中將在立法院外交及國防委員會證實，採購六十六架F-16C/D Block70戰機，目前已開工生產六十三架，其中六架已出廠，日前兩架返台。至於還在美國的四架，兩架擔任系統測試平台，另兩架供我方種子教官進行換裝訓練。

國民黨立委賴士葆關切Ｆ-16後續交機期程。國防部長顧立雄回應，期盼本月仍有戰機飛返，會跟美方專案辦公室密切聯繫，推動已通過飛行測試的戰機返台。

至於外界關注的電戰系統，李慶然中將說，電戰系統「已經裝上」。國民黨立委馬文君幾番追問之下，李慶然才說是「部分硬體」已裝上飛機，軟體尚在研發中。

馬文君說，不管是新購機或現役機升級，其實都已拖延。她表示，鳳展專案系統開發出問題，或例如AGM-154C空對地滑翔炸彈等裝備至今未到，計畫一延再延，原本民國一一二年度就該結案，改成一一五年，如今延至一一七年，還只是暫定時間。她批評，軍方向立院要預算時「像催魂一樣」，遇到進度延宕卻束手無策。

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