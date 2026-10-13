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飛官流失嚴重 F-16部隊重災區

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

國軍成熟飛官流失嚴重，作為空防主力的Ｆ-16部隊尤其是「重災區」。國防部昨表示，目前飛行員的整體編現比為百分之八十七點八，確實存在技術成熟期的飛官約滿退伍轉往民航的問題；國防部已向行政院呈報，設立「專責飛行軍官」職缺，讓經驗豐富、成熟的中校、上校，可繼續留在飛行崗位，服役至五十八歲為止。

空軍將領透露，此舉是受美、法等國模式啟發，它們的飛行部隊有許多這種資歷超深的成熟飛官，但僅負責飛行，不擔任領導幹部，也不檢討晉升，飛行專長能夠最大程度為軍方所用。電影「捍衛戰士」第二集中，湯姆克魯斯的同梯袍澤已是將軍，照理說他早該退伍，但仍以上校官階在第一線駕機執行任務，就是這種例子。

昨天是立法院本會期外交及國防委員會第一次會議，召委徐巧芯安排「國軍飛行人員離退及補充現況及留任機制作為」專案報告。國防部的書面報告中坦言，飛行員及早轉往民航界，具備延續飛行職涯優勢，卻使國軍資深飛行員不易留用。

報告中指出，為解決人員服役困境，已於九月四日向政院呈報「空軍專責飛行軍官運用辦法」，規畫設立七十二個「專責飛行軍官」職缺，留用服役滿十四年以上、具備高資格、經驗豐富且成熟之中校、上校。

空軍參謀長李慶然中將說，考量體格與戰技純熟度，最具價值的階級是中校，各項待遇加給也最高。一般中校最大服役年限廿六年，上校則為卅年。若自願轉任專責飛行軍官，官階就不再晉升，也不受最大服役年限的限制，只要身體狀況允許，可一直飛到五十八歲的法定除役年齡。

李慶然表示，原本中校只能飛到約四十八歲，現在可飛到五十八歲，且持續領取現役飛官最高級別的各項加給、獎助金；待遇與民航界的差距明顯縮小，相信很多人會有意願。

朝野立委對此均表肯定。不過，國民黨立委馬文君說，軍中講究期別倫理，未來單位裡出現官階低卻資深的老學長，會不會造成領導問題？另外如果真如空軍所說，很多人會有意願，七十二個職缺一下就占滿了，後來約滿的飛官是否就沒有機會？

記者私下詢問現役與退伍飛官，多半認為此舉能夠奏效的，是自認英語程度不足以考取大型航空公司的飛官。至於目前任務最繁重、缺員也最明顯的Ｆ-16機隊，許多飛官都曾在美受訓，英語程度最優，若從待遇角度，還是跳槽民航更佳。

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