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206旅女中尉生前疑遭霸凌 六軍團：掌握事證移送法辦
206旅女性中尉日前墜樓，有官兵爆料有霸凌情事。陸軍第六軍團指揮部今天指出，已掌握相關人員對話內容，並將事證移送司法調查，絕不包庇或寬貸，如經查證屬實，將依法嚴予究責。
位於新竹關西的206旅日前發生女性中尉墜樓案，媒體報導，有基層官兵出面爆料，提供錄音檔質疑單位內部發生霸凌。
負責北部防務及救災的陸軍第六軍團指揮部晚間發布新聞稿表示，本部所屬步兵第206旅王姓中尉生前疑似遭受同僚言語斥責，目前已掌握相關人員對話內容，並將對話內容納入本案法紀調查重點，並將事證移送司法調查，深入調查背景原因及釐清相關事實。
六軍團說明，本對話雙方雖無長官部屬隸屬關係，內容是否涉及不當與違法，六軍團主動函送依法處理，絕不包庇或寬貸；如經查證屬實，將依法嚴予究責。
六軍團強調，建立友善服役環境與避免使用情緒語言斥責僚屬，是重要課題也是持續努力的工作，盼望能凝聚向心，建立團結一致的部隊。
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