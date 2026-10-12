沈伯洋怨周一排專報 馬文君：選市長就忘了立委工作本分？

立法院外交及國防委員會召委徐巧芯今安排國防部長顧立雄就空軍人力問題進行專案報告，民進黨立委沈伯洋考量國軍幕僚恐須犧牲連假準備，建議未來專報可安排在周二、周三。國民黨立委馬文君批評，空軍人力問題存在已久，立委應優先追問改善進度，而非嫌周一開會，「上班日就該好好上班，是不是要選市長，就忘了立委的工作與本分？」

馬文君表示，上會期自己才剛擔任召委，對於安排議程、協調部會及準備質詢背後需要投入多少工作，相當清楚；幕僚的辛勞固然應該體恤，但召委也有責任將第一線問題帶進委員會，要求主管機關報告、備詢，不能讓基層持續空等。

馬文君質疑，難道空軍人力問題不重要嗎？她先前就接到不少第一線陳情，也多次質詢國防部，這場專報，她擔任召委時就想安排；這次徐巧芯在本會期第一次會議就安排專報，就是要追問國防部如何補充人力、改善留任。

馬文君說，飛官人力不足的問題存在已久，並非今天才突然出現，各位委員也早有準備，沒想到沈伯洋不先追問改善進度，卻先嫌周一開會，「難道你是為了市長選舉，根本沒準備嗎？」「沈伯洋，選市長是你的決定，但立委是你現在的職務。今天禮拜一，該上班就上班，該開會就開會。想爭取下一個職位，請先把現在的工作本分做好！」