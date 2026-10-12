快訊

外交部外館資安系統出大包！驚見大陸原始碼 檢調搜索10處約談4人

日職／孫易磊中繼兩局飆4K無失分 火腿淘汰西武下一輪挑戰軟銀

疑吸喪屍煙彈後行凶！桃園男尾隨25歲女割頸 還闖鄰宅縱火

聽新聞
0:00 / 0:00

無人機國家隊再爆用陸製晶片 黃國昌怒批除不斷要錢不必有人負責？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照

錦明實業公司涉嫌將陸製晶片鏡頭裝入軍用無人機民眾黨主席黃國昌今天表示，錦明實業與「創未來」存在緊密合作關係，這兩家業者更在2023年獲選為「國防雷達防禦系統專案」的主要合作夥伴，「民進黨政府除了不斷要錢撒幣，難道都不必有人負責嗎？」

桃園地檢署今天發布新聞稿指出，錦明實業公司及其子公司涉嫌將陸製晶片、鏡頭裝入軍用無人機，並且以不實產地證明提供國軍驗收，經過搜索約談簡姓副董事長兼總經理、陳姓業務總監等人，依法將2人羈押禁見。

黃國昌稍早在臉書發文表示，民進黨政府過去幾年砸了數百億元，號稱要打造「非紅供應鏈的無人機國家隊」，然而除了口號喊得震天價響，不僅繳不出像樣的成績單，甚至還接連爆發不法弊案，包括航見科技早就被抓包非法使用中國製晶片，事後還繼續拿陸軍的無人機採購案，也繼續使用中國製晶片、飛控板的離譜弊案。

黃國昌說，錦明實業號稱無人機國家隊，上周也被抓包在軍事採購非法使用中國大陸產品，總經理簡豪廷、業務總監陳揚澄等2人因違反「國家安全法」、「刑法」偽造文書及加重詐欺等罪遭到法院裁定羈押禁見，而該公司與綠友友「創未來」存在緊密合作關係。

黃國昌指出，民進黨政府先給6000萬研發無人機反制系統，結果後來一敗塗地，竟然再加碼給9.8億無人機反制系統標案，最後還是做不出合格的產品，可笑的是錦明與創未來這兩家不肖業者，竟然還在2023年獲選為國防雷達防禦系統專案的主要合作夥伴。

黃國昌表示，他想要請問賴清德總統，無人機國家隊充斥著這種為牟私利，絲毫不顧國家安全的不肖廠商，「民進黨政府除了不斷要錢撒幣，難道都不必有人負責嗎？」

黃國昌 無人機 晶片 國防 民眾黨 鏡頭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸晶片混入軍用無人機供貨國軍 錦明總經理、業務總監羈押禁見

錦明總座遭羈押禁見 公司急發重訊自清

經濟日報社論／從無人機看國防科技產業化的考驗

沙國機場連環遇襲釀死傷！軍費全球第8為何擋不住 原因與王室有關

相關新聞

無人機國家隊再爆用陸製晶片 黃國昌怒批除不斷要錢不必有人負責？

錦明實業公司涉嫌將陸製晶片及鏡頭裝入軍用無人機，民眾黨主席黃國昌今天表示，錦明實業與「創未來」存在緊密合作關係，這兩家業者更在2023年獲選為「國防雷達防禦系統專案」的主要合作夥伴，「民進黨政府除了不斷要錢撒幣，難道都不必有人負責嗎？」

F-16C/D戰機電戰系統 空軍：軟體仍未完成研發

空軍參謀長李慶然說，我國對買採購的F-16C/D戰機的AN/ALQ-254蝮蛇之盾電戰系統，部分硬體裝上飛機，但是軟體尚在研發。

共軍今沿海軍演！顧立雄：國軍密切關注 研判為一般砲兵射擊訓練

中共解放軍今天起在渤海、黃海、東海、南海密集展開實彈射擊操演。國防部長顧立雄表示，國防部均有充分掌握相關情況，這些初判都是沿海的砲兵射擊之類訓練，但國軍秉持料敵從寬原則會持續密切關注。顧立雄強調，共軍不斷的在印太地區製造不安軍事威脅演練，值得大家予以譴責。

共軍連6天5海域實彈軍演 航港局：非我搜救責任區、對周邊船舶尚無影響

雙十國慶剛結束，中國大陸隨即公告，今日起在渤海、黃海、東海與南海等至少5處海域，密集展開實裝訓練、實彈射擊及各項軍事活動，相關演訓將持續至10月17日。交通部航港局表示，上述海域非我國搜救責任區內，經評估，對我國周遭海域船舶尚無影響。

是否同意松山機場遷移？顧立雄不表態：整體防衛能力不能受影響

爭取連任的台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移的政見，引發各界熱議。國防部長顧立雄今天在立院被媒體詢問國防部對於松山機場遷移的立場。顧立雄不願對是否同意遷建松山機場直接表態，只表示整體防衛能力不能受影響。

空軍擬「阿湯哥條款」設專責飛行軍官職缺 盼留用資深飛官

空軍飛行員服役屆滿離退者多，留用不易，恐陷入「有戰機，無飛行員」窘況。國防部今天表示，已擬定被外界稱之為「阿湯哥條款」，針對服役滿14年資深中校、上校級飛官的「空軍專責飛行軍官運用辦法」，盼能有效留用，維持空軍戰力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。