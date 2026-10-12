無人機國家隊再爆用陸製晶片 黃國昌怒批除不斷要錢不必有人負責？

錦明實業公司涉嫌將陸製晶片及鏡頭裝入軍用無人機，民眾黨主席黃國昌今天表示，錦明實業與「創未來」存在緊密合作關係，這兩家業者更在2023年獲選為「國防雷達防禦系統專案」的主要合作夥伴，「民進黨政府除了不斷要錢撒幣，難道都不必有人負責嗎？」

桃園地檢署今天發布新聞稿指出，錦明實業公司及其子公司涉嫌將陸製晶片、鏡頭裝入軍用無人機，並且以不實產地證明提供國軍驗收，經過搜索約談簡姓副董事長兼總經理、陳姓業務總監等人，依法將2人羈押禁見。

黃國昌稍早在臉書發文表示，民進黨政府過去幾年砸了數百億元，號稱要打造「非紅供應鏈的無人機國家隊」，然而除了口號喊得震天價響，不僅繳不出像樣的成績單，甚至還接連爆發不法弊案，包括航見科技早就被抓包非法使用中國製晶片，事後還繼續拿陸軍的無人機採購案，也繼續使用中國製晶片、飛控板的離譜弊案。

黃國昌說，錦明實業號稱無人機國家隊，上周也被抓包在軍事採購非法使用中國大陸產品，總經理簡豪廷、業務總監陳揚澄等2人因違反「國家安全法」、「刑法」偽造文書及加重詐欺等罪遭到法院裁定羈押禁見，而該公司與綠友友「創未來」存在緊密合作關係。

黃國昌指出，民進黨政府先給6000萬研發無人機反制系統，結果後來一敗塗地，竟然再加碼給9.8億無人機反制系統標案，最後還是做不出合格的產品，可笑的是錦明與創未來這兩家不肖業者，竟然還在2023年獲選為國防雷達防禦系統專案的主要合作夥伴。

黃國昌表示，他想要請問賴清德總統，無人機國家隊充斥著這種為牟私利，絲毫不顧國家安全的不肖廠商，「民進黨政府除了不斷要錢撒幣，難道都不必有人負責嗎？」