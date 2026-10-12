F-16C/D戰機電戰系統 空軍：軟體仍未完成研發

空軍參謀長李慶然說，我國對買採購的F-16C/D戰機的AN/ALQ-254蝮蛇之盾電戰系統，部分硬體裝上飛機，但是軟體尚在研發。

李慶然是在立法院外交國防委員會，答覆國民黨立委馬文君質詢時，做了以上表示。對於我國新購66架F-16C/D Block70戰機，空軍宣稱已經開工生產63架，6架已經出廠，包括返台2架，進行測試2架，在亞利桑那州土桑基地供種子教官進行換裝訓練2架。

至於外界關注的電戰系統問題，李慶然指出，AN/ALQ-254蝮蛇之盾電戰系統已經裝上。國民黨立委馬文君感到不可思議，在馬文君追問下，李慶然說，是部分硬體裝上飛機，軟體尚在研發。

國民黨立委賴士葆關切F-16後續交機期程。國防部長顧立雄說，期盼10月仍有戰機飛返台灣，後續會跟美方的專案辦公室密切聯繫，全力推動已通過飛行測試的戰機返台。

馬文君質詢，現役F-16AM/BM機隊的自動防撞地系統裝設進度。李慶然指出，目前已有2架裝設完畢。顧立雄表示，整合作業已經在美國完成測試，相關構改套件的交運與安裝時程，目前都依照管制進度節點順利推進。