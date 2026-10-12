分析：美日利劍軍演 與那國島部署飛彈應對台海

美國陸戰隊正準備將兩套先進反艦與防空飛彈系統部署至日本戰略位置極為敏感的與那國島，在關鍵位置形成強大嚇阻力，遏阻企圖犯台的中國艦隊。

美國軍事期刊「國家利益」（The National Interest）報導，與那國島距離台灣僅約110公里。這項新部署是美日預定於10月19日至29日舉行的「利劍」（KeenSword）聯合軍事演習一環。

陸戰隊將首度把兩大重要武器系統引進與那國島：機動反艦飛彈發射系統「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），以及機動防空系統「陸戰隊整合防空系統」（MADIS）。

這項部署凸顯陸戰隊戰略重大轉型。陸戰隊不再如長期傳統那樣將重心放在兩棲突擊，而是日益轉向在太平洋各地部署小型機動飛彈部隊，以便在21世紀的美中競爭中維持作戰優勢。

這項任務的核心目標，是讓敵方軍艦在周邊水域航行時面臨高度危險，特別是在牽涉台灣與中國的潛在衝突中。

● 陸戰隊加強防衛與那國島與台灣

與那國島位於日本南西諸島西南端，距離台灣僅約110公里。島嶼位置緊鄰進出台灣的重要海上航道走廊，意味這座島嶼在台灣、日本西南諸島、東海及菲律賓海之間占據戰略敏感要衝。

一旦台海爆發衝突，與那國島周邊海域將成為全球最關鍵的作戰區域之一。在與那國島部署反艦飛彈，可能會打亂敵對水面艦艇的行動調度，日本早已認知到這項戰略重要性，早在2016年就在島上設立雷達與監視設施。

而中國同樣深知周邊水域的重要性，近年在這塊區域的海上活動日益頻繁。2022年中國圍台軍演期間，據報一枚彈道飛彈便落在距離與那國島約80公里處。儘管島嶼面積不大，地理位置卻賦予其極高的軍事重要性。

● 陸戰隊新式飛彈系統

NMESIS是陸戰隊新興濱海作戰戰略的核心要素。這套系統結合「遠征火力遙控地面載具」（ROGUE-Fires），並搭載可裝射兩枚「海軍打擊飛彈」（NSM）的發射器；飛彈由挪威亞洲康堡海事公司（Kongsberg）研發，並由美國國防巨頭RTX公司參與美國在地生產與整合。

NSM是一種次音速、採掠海飛行模式的反艦巡弋飛彈，利用先進導引技術定位並打擊海上目標。公開資料所載射程約為185公里，實際性能則視型號與作戰環境而定。

若從與那國島發射，這樣的射程足以完全涵蓋台灣東北部進出水域，雖然無法覆蓋整條台灣海峽，但對威脅在周邊區域活動的艦艇極具嚇阻效果。

在NMESIS提供進攻性反艦火力的同時，MADIS則負責保護前線部署的陸戰隊官兵免受空中威脅。MADIS專為近程防空設計，利用車載感測器與武器應對無人機、直升機與低空飛行器等威脅。

這項防護極為關鍵，因為孤立的飛彈部隊極易受到中方攻擊；MADIS旨在為陸戰隊提供自我防護能力，避免因依賴可能反應不及的大型防空網路而處於被動。

這些新式飛彈系統是陸戰隊「部隊設計」（ForceDesign）現代化改革的核心一環。這項轉型擺脫戰車等傳統重型裝備，更加側重於在受爭議的濱海環境中，部署機動遠征部隊、精準飛彈、無人機以及執行感測與偵察任務的能力。