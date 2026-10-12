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共軍今沿海軍演！顧立雄：國軍密切關注 研判為一般砲兵射擊訓練

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部長顧立雄今天出席立法院外交及國防委員會報告「國軍飛行人員離退及補充現況與留任機制作為」，對於中共將實施軍演，顧立雄表示國軍都有密切掌握狀況。記者潘俊宏／攝影
國防部長顧立雄今天出席立法院外交及國防委員會報告「國軍飛行人員離退及補充現況與留任機制作為」，對於中共將實施軍演，顧立雄表示國軍都有密切掌握狀況。記者潘俊宏／攝影

中共解放軍今天起在渤海、黃海、東海、南海密集展開實彈射擊操演。國防部長顧立雄表示，國防部均有充分掌握相關情況，這些初判都是沿海的砲兵射擊之類訓練，但國軍秉持料敵從寬原則會持續密切關注。顧立雄強調，共軍不斷的在印太地區製造不安軍事威脅演練，值得大家予以譴責。

大陸包括大連、秦皇島、鹽城、溫州、湛江，等多地的海事部門，8日起接連發布航行警告，從12日開始陸續在渤海、黃海、東海和南海等至少5處海域進行實裝訓練、實彈射擊及軍事訓練，相關活動將持續至17日。

針對美軍陸戰隊將反艦飛彈部署在與那國島，顧立雄指出，美軍按照威脅情況進行必要的部署，國防部不予評論，但國軍會持續強化自我防衛能力、確保國家安全。

共軍 顧立雄 國軍

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