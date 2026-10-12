共軍連6天5海域實彈軍演 航港局：非我搜救責任區、對周邊船舶尚無影響

雙十國慶剛結束，中國大陸隨即公告，今日起在渤海、黃海、東海與南海等至少5處海域，密集展開實裝訓練、實彈射擊及各項軍事活動，相關演訓將持續至10月17日。交通部航港局表示，上述海域非我國搜救責任區內，經評估，對我國周遭海域船舶尚無影響。

中國大陸多地海事部門自8日起接連發布航行警告，賴清德總統日前在國慶當天，以「台灣，山巔之城，地上的鹽，世上的光」為題發表演說指出，中國持續透過軍事活動及灰色地帶行動對台灣施加壓力，試圖改變台海現狀，面對相關情勢，台灣將持續推動國防改革，並強化全社會防衛韌性，以提升整體防衛能力。

針對賴清德的發言，中國國防部發言人陳曦批評，賴清德10日演說，為「頑固堅持台獨立場，顛倒是非，渲染所謂中國軍事威脅」；陳曦表示，解放軍在台灣海峽周邊進行常態演訓，就是為了震懾「台獨」與外來干涉圖謀。

在中國大陸針對賴清德總統10日國慶演說展開猛烈抨擊之際，根據大陸各地海事單位發布的航行警告，今日起，在渤海、黃海、東海與南海等至少5處海域，密集展開實裝訓練、實彈射擊及各項軍事活動，相關演訓將持續至10月17日。

針對中國大陸接連6天在5海域實彈軍演，航港局表示，經查渤海、黃海非位於我國搜救責任區，至東海及南海射擊位置臨陸方海域近岸，也非於我國搜救責任區內且位於中線以西，分別距離台灣159浬及588浬，經評估對我國周邊海域船舶尚無影響。

航港局強調，目前各商港進出正常，為確保航行安全，航港局已密切監控台灣海域週邊船舶動態，並將適時提醒船舶注意繞行該水域。