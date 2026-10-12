空軍擬「阿湯哥條款」設專責飛行軍官職缺 盼留用資深飛官

空軍飛行員服役屆滿離退者多，留用不易，恐陷入「有戰機，無飛行員」窘況。國防部今天表示，已擬定被外界稱之為「阿湯哥條款」，針對服役滿14年資深中校、上校級飛官的「空軍專責飛行軍官運用辦法」，盼能有效留用，維持空軍戰力。

立法院外交國防委員會今天邀請國防部長顧立雄進行「國軍飛行人員離退及補充現況及留任機制作為」專案報告，根據國防部的書面報告，飛行員及早轉往民航具備延續飛行職涯優勢，導致部分飛官服役屆滿基本役期或服役滿20年就選擇轉業，使國軍資深飛行不易留用。但對外界最關注的，到底有多少比率的飛行員一到可退伍的年資就選擇離軍，報告並未揭露。

國防部在報告中指出，為提升飛行軍官續服意願，解決人員服役困境，9月4日已向行政院呈報「空軍專責飛行軍官運用辦法」，規劃設立72個「專責飛行軍官」職缺留用服役滿14年以上、具備高資格、經驗豐富且成熟之中校、上校飛官，盼留用部隊成熟戰力。

國防部指出，這些專責飛行軍官將保留原階級，繼續擔任飛行專職，亦即可繼續領取空勤加給、續服現役獎助金等收入，且依其意願延長服役至最多58歲（校官除役年齡），不受一般中校服役26年、上校30年之限制。

據了解，空軍「專責飛行軍官」制度應該是受到美軍的影響，美國空軍的後備部隊與州國民兵部隊中，有許多這種資歷超深、但僅擔任飛行職務，不擔任領導幹部，也不檢討持續晉升的老飛官，讓他們的飛行專長得以最大程度為軍方所用。電影「捍衛戰士」第二集中，湯姆克魯斯的同梯袍澤已經是將軍，但他仍以上校官階在第一線駕機服務，就是這種道理。