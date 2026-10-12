影／回應松山機場遷建議題 顧立雄：涉及面向廣泛需審慎評估

台北市長蔣萬安日前提出松山機場遷建，並喊話中央一起努力。國防部長顧立雄今天表示，松機整建需要做審慎評估，涉及多個面向，國防部在參與整體評估當中一定會提供專業意見來確保整體防衛能量不受影響。

顧立雄對松機遷建議題受訪表示，近日來已經有很多人發表評論，是否遷建需要審慎評估，因為涉及面向廣泛，中央與地方都要做整體評估與協調，國防部在參與整體評估當中，一定會依照相關權責提供專業意見來確保整體防衛能量不受影響。

至於共軍今天發動軍演一事，顧立雄說，相關的狀況已經有充分掌握，初估研判都是在沿海地區實施射擊訓練，但是國防部秉持料敵從寬原則，會密切關注不管是射擊或軍事訓練的狀況，不過共軍在印太地區的軍事演練活動所造成的不安，都應該予以譴責。

對於美軍在與那國島部署反艦飛彈，顧立雄表示，美軍一些具體狀況，他不宜多做評論，對國防部來說，就是要確保我們的自我防衛能力，確保國家安全。